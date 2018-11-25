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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Mısır'da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu

Mısır'da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu



: - Mezarın bulunduğu yerden detay - Mezarda bulunan mumyadan detay - Mumyalar ve heykellerKAHİRE (AA) - Mısır 'ın El - Uksur ilinde 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu. Mısır Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nil Nehri'nin batı yakasında 4 bin yıllık firavun mezarı bulunduğu belirtildi.Mezarın Tanrı Amon'un eşi Mut'un tapınağında mumyalama işleminden sorumlu din adamı Thaw Rakht If'e ait olduğu kaydedildi.Mezarın duvarlarında aileden bazı isimlerin yazılı olduğu, içinde de 2 tabut ve 2 ahşap heykelin yer aldığı bilgisi verildi.
Açıklamada ayrıca arkeolojik keşifte Amon Tapınağı Vekili görevinde bulunan "Huri" isimli kişiye ait bir mumyanın daha bulunduğu ifade edildi.

Firavun Arkeoloji Din Adamı Yazılı Açıklama Mumya 

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