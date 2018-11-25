Mısır'da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu

: - Mezarın bulunduğu yerden detay - Mezarda bulunan mumyadan detay - Mumyalar ve heykellerKAHİRE (AA) - Mısır 'ın El - Uksur ilinde 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu. Mısır Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nil Nehri'nin batı yakasında 4 bin yıllık firavun mezarı bulunduğu belirtildi.Mezarın Tanrı Amon'un eşi Mut'un tapınağında mumyalama işleminden sorumlu din adamı Thaw Rakht If'e ait olduğu kaydedildi.Mezarın duvarlarında aileden bazı isimlerin yazılı olduğu, içinde de 2 tabut ve 2 ahşap heykelin yer aldığı bilgisi verildi. Açıklamada ayrıca arkeolojik keşifte Amon Tapınağı Vekili görevinde bulunan "Huri" isimli kişiye ait bir mumyanın daha bulunduğu ifade edildi.