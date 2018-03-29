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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Mirasın Rengi ve Kokusu: Çiğdem ve Nevruz' sergisi - ANKARA

'Mirasın Rengi ve Kokusu: Çiğdem ve Nevruz' sergisi - ANKARA

"Mirasın Rengi ve Kokusu: Çiğdem ve Nevruz" sergisi - ANKARA - UNESCO Türkiye Milli Komisyonu - Çiğdem ve Nevruz" sergisi - Salondan ve katılımcılardan detaylar - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşması - Kurdele kesimi - Sergiden detay görüntüler"Mirasın Rengi ve Kokusu: Çiğdem ve Nevruz" sergisi - Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: - "Halkımızın değeri ne ise hepsi bizim başımızın tacı. Hepsini olduğu gibi alıp nesilden nesile aktaracağız" - "Biz farklı kültürel değerleri hiçbir zaman tehdit olarak görmedik, hep zenginlik olarak gördük"ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Halkımızın değeri ne ise hepsi bizim başımızın tacı. Hepsini olduğu gibi alıp nesilden nesile aktaracağız." dedi.
Bakan Yılmaz, insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesinin 10. yılı dolayısıyla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu'nca kurum binasında düzenlenen "Mirasın Rengi ve Kokusu: Çiğdem ve Nevruz" adlı serginin açılışı öncesindeki programda konuştu.
Kültürün gelişmesi ve nesilden nesile aktarılması için emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, "Büyük bir mirasın sahibiyiz. Büyük bir mirasın taşıyıcılarıyız. Büyük bir mirasın emanetçileriyiz. Herkese muhakkak bir vazife düşüyor. Milli Eğitim Bakanlığına da düşen vazife, halkının değerlerini nesilden nesile aktarma görevi de bize düşüyor." değerlendirmesini yaptı.Yılmaz, nevruza 12 ülkenin katıldığını belirterek, kültürel değerlerin çokluğunun zenginlik anlamına geldiğini ifade etti.
Bakan Yılmaz, "Biz farklı kültürel değerleri hiçbir zaman tehdit olarak görmedik, hep zenginlik olarak gördük. Burada Nevruz deniyor. Sivas'ta Navruz diye bir köy var. Özbekistan'da Sivas'ın Yıldızeli'nde söyledikleri gibi söylüyor. Dolayısıyla ister 'o' ile söylesinler, ister Nevruz, ister Navruz desinler, ister 'w' ile yazsınlar, ister 'v' ile yazsınlar. Halkımızın değeri ne ise hepsi bizim başımızın tacı. Hepsini olduğu gibi alıp nesilden nesile aktaracağız." diye konuştu.
Programda, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, "Temsili Listenin 10. Yılı Vesilesiyle: Bahar, Çiğdem ve Nevruz" temalı bir konferans verdi.Konuşmaların ardından "Mirasın Rengi ve Kokusu: Çiğdem ve Nevruz" sergisinin açılışı Bakan Yılmaz, milletvekilleri, çeşitli ülkelerin temsilcileri ve davetliler tarafından gerçekleştirildi.

Misyon Nevruz Konferans 

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