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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Miraç Kandilinde dualar evlerden yükseldi - AMASYA

Miraç Kandilinde dualar evlerden yükseldi - AMASYA

- Camide ezan okunması - 65 yaşındaki Mustafa Deniz ile röportaj - Deniz ailesin evlerinde dua edip, televizyondan kandil programını takip etmesi Miraç Kandilinde dualar evlerden yükseldiAMASYA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesinin ardından, Amasya 'da Miraç Kandili dolayısıyla dualar evlerden yükseldi.Birçok vatandaş gibi Deniz ailesi de Miraç Kandili'nde cami yerine evinde ellerini semaya açtı. 65 yaşındaki Mustafa Deniz ve torunu Mustafa da evlerinde dua etti.Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, namazı camide kılamadığı için üzgün olduğunu belirterek,"Koronavirüs dolayısıyla camiler kapalı. Fakat biz camide kılamadıysak ta namazımızı evde kıldık. Allah kabul etsin. Bu virüs belasından İslam aleminin ve bütün dünyanın bir an önce kurtulmasını diliyorum." dedi.

Televizyon Koronavirüs İslam Muhabir Kandil 

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