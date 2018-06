Miniklerden atık toplama kampanyasına anlamlı destek İzle

-Atık matik cihazını kullanan öğrenciler

( KAHRAMANMARAŞ )- Atatürk İlkokulu öğrencileri, ev ve okullarında topladıkları geri dönüşüm malzemeleriyle ekmek alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor- Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay:- “Öğrencilerimiz hem maddi hem manevi olarak takdir kazandı" KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş'ta, Dulkadiroğlu Belediyesi’nin "Sıfır Atık" projesi kapsamında başlattığı geri dönüşüm seferberliğine minik öğrencilerden anlamlı destek geldi. Atatürk İlkokulu öğrencileri, ev ve okullarında topladıkları geri dönüşüm malzemeleriyle ekmek alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Sıfır Atık projesi kapsamında ilçenin farklı noktalarına konuşlandırdığı atık matik cihazlar öğrenciler tarafından yoğun şekilde kullanılıyor. Öğrenciler tarafından atık matik cihazlarına bırakılan geri dönüşüm malzemeleri sonrası elde edilen ekmekler, ihtiyaç sahibi evlerin kapısına bırakılıyor. Atık toplama kampanyasına destekte bulunan öğrencilere teşekkür eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Osmanlı geleneğini Dulkadiroğlu ilçesindeki öğrencilerin devam ettirdiğini söyledi.



Okay, “Sıfır Atık projesini gündeme geldiği ilk günden beri önemsiyoruz ve bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Şuanda tüm Türkiye’de Sıfır Atık projesi yaygınlaştı. Tüm kurumlar buna müdahil olmaya başladılar. Bizlerde tüm okullarımızla bir çalışma yaptık. Sağ olsun genç kardeşlerimiz pil, plastik eşya, kutu ve çevre kirliliği oluşturacak bu atıkları atık matik makinelerimizde değerlendiriyorlar. Öğrencilerimiz hem maddi hem manevi olarak takdir kazandı. Öncelikle ekonomik bir değer kazandırıyorlar, bu ekonomik değeri de sosyal sorumluluk projesi adı altında ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına ekmek bırakacak şekilde bir organizasyon yapılıyor. Bu çok güzel bir uygulama, Osmanlı geleneği olan bu uygulamayı çocuklarımızın düşünerek yapması da bizleri ayrıca memnun etti. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak biz bunun alt yapısını oluşturduk ve bu genç kardeşlerimiz topladıkları bu atıkları atık matik cihazlarımızda değerlendirecekler. Burada elde ettikleri puanlarla halk ekmekten ekmek alacaklar. Bu ekmekleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklar. Bu güzel projeye katılan Atatürk İlkokulu öğrencilerine teşekkür ediyorum” dedi.