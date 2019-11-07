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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Minikler endemik bitki ‘ters lale’yi yetiştirmek için kolları sıvadı Haberi

Minikler endemik bitki ‘ters lale’yi yetiştirmek için kolları sıvadı Haberi

ÇOCUKLARDAN GÖRÜNTÜ

Lale Soğanı Öğretmenler Farkındalık Öğrenciler Okul Bahçesi 

-LALE SOĞANLARINDAN GÖRÜNTÜ
-RÖPORTAJLAR
-DETAYLAR

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’da Fatih İlkokulu "Gülümse Şirin’im Projesi" kapsamında 53 öğrenci okul bahçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ‘ters lale’yi yetiştirmek için kolları sıvadı.Amasya’da Fatih İlkokulu Okul Müdürü Hasan Ilıcak, Müdür Yardımcıları Hüseyin Kuruçay, Münür Karabıyık, projeyi yürüten öğretmenler Mehtap Ürgüp, Gülgün Sönmez ve 53 öğrenci ters lale soğanlarını okul bahçesinde ayrılan yere hep beraber dikti."Gülümse Şirin’im Projesi" sorumlusu öğretmen Gülgün Sönmez, “Proje ekibimle beraber güzel bir amaca hizmet etmek istedik çocuklarımızla, öğrencilerimizle beraber. Amacımız farkındalık konusundan yola çıkarak, nesli tükenen endemik bitkileri tanımak. Daha önce Amasya'mızda yetişmiş olan endemik bir bitki türü olan ters laleyi okulumuz bahçesinde yetiştirmeyi amaçladık. Hedefimiz soğanın yerini sevip, sevmemesi. Bunu çoğaltıp, çoğaltamamamız. Bunu görmek istedik. Amacımıza da ulaştık geçen seneden beri bu projeyi yürütüyoruz. Geçen sene Adıyaman lalesiyle olaya başladık. Bu sene de ikinci bir tür olan daha endemik daha farklı bir tür olan Hakkari Şemdinli lalesiyle devam etmeyi amaçlıyoruz. Amacımız Amasya Park Bahçelere, Ferhat ile Şirin Müze alanına, Ferhat ile Şirin mezarına, mezarı bölgesine bu türü yaymak, çoğaltmak. Yine Suluova, Taşova, Merzifon, Samsun Ladik gibi ilçelerde de, projemiz 12 farklı ilçemizde de devam etmektedir. Amacımız bu türü yaygınlaştırmak” dedi.
3. sınıfa giden Merve Taş, “Biz nesli tükenen bitkiler yani ters lale yaptık. Onları sevgiyle büyüttük” derken, 9 yaşındaki Hamza Çıtak ise “Nesli tükenen lale soğanı diktik. Onları büyüttük, şimdi de yeniden dikiyoruz” sözlerine yer verdi.
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