Minik Ela ve öğretmeninin ilk gün heyecanı - DİYARBAKIR
- Diyarbakır 'ın Eğil ilçesi Balaban köyünde okula yeni başlayan Ela ve öğretmeninin ilk gün buluşması ve hazırlıkları - Evde hazırlanmaları - Okula gelişleri - Sınıftan ve öğretmenler odasından detaylar - Sınıfta öğrencilerle öğretmenin tanışması - Bahçede oynamalarıMinik Ela ve öğretmeninin ilk gün heyecanı - Dünyanın en değerli hazinesi olan bilgi deryasının kapılarını aralayan çocuklar okuma yazma öğrenebilmek için okul hayatına başladı - Aynı sıralardan geçerek eğitime gönül veren öğretmenler de geleceği inşa etmek için okulun ilk gününde küçük yüreklerle aynı heyecanı yaşadı - Diyarbakır 'ın Eğil ilçesine bağlı Balaban köyünde 6 yaşındaki Ela Aygün, okula başlayacağı ilk gün annesinin yardımıyla heyecanla hazırlanıp, ardından koşarak gittiği okulunda öğretmeni Ahmet Baran ile tanıştı - Ela Aygün: "Öğretmenim ve arkadaşlarımla tanışacağım, isimlerini çok merak ediyorum" - Anne Gülcan Aygün: "Benim hayallerim olmadı ama kızlarımın hayalinin olmasını isterim"DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okula giden öğrenciler, onlara aydınlık yolu gösterecek öğretmenleriyle buluştu.Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) uygulanan ve dün başlayan uyum haftasının ilk gününde, büyük heyecanla ilk kez okula adımını atan bir milyonu aşkın öğrenci, kendilerini aydınlatacak öğretmenleriyle bir araya geldi. Diyarbakır 'ın Eğil ilçesine bağlı Balaban köyünde yaşayan 6 yaşındaki Ela Aygün ve Şehit Erkan Aslan İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Ahmet Baran da okula en güzel şekilde hazırlanıp, ilk gün heyecanını yaşadı.Annesinin saçlarını özenle taramasının ardından aldığı yeni kıyafetleri ve pembe pabuçlarını giyen Ela, 4. sınıf öğrencisi ablası Zeynep'in elinden tutarak bayram yerine gider gibi okula doğru yola koyuldu.Sınıfta yeni öğretmeni ve yeni arkadaşlarıyla tanışan Ela, okulun ilk gününü oyun oynayarak tamamladı. - Doktor olmak istiyorYaşadığı duyguları AA muhabirine anlatan Ela, "Bugün çok heyecanlıyım. Yeni kıyafetlerimi giyindim, birazdan okula gideceğim. Öğretmenim ve arkadaşlarımla tanışacağım, isimlerini çok merak ediyorum." dedi. Geleceğe dair hedeflerini şimdiden şekillendiren Ela, insanların hayatını kurtaran bir meslek olduğu için doktor olmak istediğini dile getirdi.Kızının saçlarını tarayıp, onu okula hazırlayan 4 çocuk annesi Gülcan Aygün ise 3 kızının da okumasını istediğini söyledi.
Kendisinin ilkokul mezunu olduğunu, kızlarının ise fakülte okuması için elinden gelen çabayı göstereceğini vurgulayan Aygün, "Doktor ya da öğretmen olmalarını isterim. Benim hayallerim olmadı ama kızlarımın hayallerinin olmasını isterim." ifadelerini kullandı. - "Birinci sınıfı okutmak çok zevkli"Birinci sınıf öğrencilerini okutacak olan 9 yıllık sınıf öğretmeni Ahmet Baran, "Birinci sınıfları okutacağım için çok heyecanlıyım. Sanki mesleğe yeni başlamışım gibi bir hissiyata kapılıyorum. Birinci sınıf öğrencilerini okuttuğunuz zaman çok farklı duygularla sınıfa giriyorsunuz. Çocuklar sizi alıp geçmişinize götürüyor." diye konuştu. Çocuklar kadar heyecan yaşadığını vurgulayan Baran, şunları kaydetti:"Çocuklar ilk kez okula geliyor ve bizden çekiniyorlar. Biz de onları yeni tanıyoruz ama bir bilemediniz iki hafta sonra birbirimize alışıyoruz. Kendilerini daha iyi ifade etmeye başlıyorlar. Biraz zaman geçtikten sonra anne ve babalarında gördükleri rolü size yüklüyorlar. Onun için birinci sınıfı okutmak çok zevkli."Öğrencilerin sürekli öğretmeninin yaptığını yapmaya çalıştığını, saçlarını bile öğretmeni gibi taradığını aktaran Baran, "Bugün çok heyecanlıyım. 'Nasıl öğrencilerle karşılaşacağım, ilk davranışları nasıl olacak?' diye düşünüyorum ve heyecan yapıyorum. Sanki mesleğe ilk başlamışım gibi hissediyorum. dedi.