Minik boncuklar hayat kaynağı oldu - TUNCELİ İzle

- Boncuklardan görüntü - Boncuklardan yapılı olan takılardan görüntü - Ev hanımı Songül Geçer'in takı yapımı - Songül Geçer ile röportajMinik boncuklar hayat kaynağı oldu - Tunceli 'nin Ovacık ilçesinde açılan el sanatları ve takı tasarım kursunu tamamlayıp mesleki beceri kazanan ev hanımı Songül Geçer, boncuklardan ürettiği takıları satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor ve çocuklarının eğitim giderlerini karşılıyor - Songül Geçer:"Boncuklar ailem gibi. Onlara dokunduğum zaman kendimi huzurlu hissediyorum. Takı yapmak hayatıma çok şey kazandırdı"TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli 'nin Ovacık ilçesinde yaşayan ev hanımı Songül Geçer'in, boncuklardan yaptığı özgün takılar hem geçim hem de hayat kaynağı oldu.Ovacık Kaymakamlığının desteğiyle İlçe Halk Eğitim Merkezinde (HEM) bir süre önce açılan el sanatları ve takı tasarım kursuna 22 kadın ile 6 ay el sanatları ve takı tasarımı eğitimi alan 42 yaşındaki 3 çocuk annesi Songül Geçer, kursta, halhal, bileklik, küpe ve kolye gibi takıların yapılışını öğrendi. Geçer, kurs bitiminde evindeki küçük atölyesinde çalışmalarına devam etti.Songül Geçer AA muhabirine yaptığı açıklamada, boncuklarla uğraşmaktan keyif aldığını belirtti. HEM sayesinde meslek sahibi olduğuna işaret eden Geçer, "Kursta çok şey öğrendim. Benim için güzel bir deneyim oldu. Şu an o kursa katılan 22 kadın arasından sadece ben takı tasarım çalışmalarına devam ediyorum. Aile bütçesine katkıda bulunmak adına yaptığım ürünlerimi ilçemizde satıyorum. Takı tasarımı kursunun hem maddi hem de manevi anlamda bende çok özel yeri var." dedi. - Takı tasarım kursu hayatını değiştirdiGeçer, yaptığı takıların çevresindeki kadınlar tarafından çok beğenildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:"Boncuklar ailem gibi. Onlara dokunduğum zaman kendimi huzurlu hissediyorum. Takı yapmak hayatıma çok şey kazandırdı. Takılar ile yeni şeyler öğrendim, özellikle şehir dışından gelen turistler başta olmak üzere yeni dostluklar kurdum. Takı tasarımı benim için aile ekonomisine katkıda bulunmak adına da çok etkili oldu. Kazandığım parayla çocuklarımın okul ihtiyaçlarını karşılıyorum."Gelecekte dükkan açmak istediğini belirten Geçer, takı tasarımı konusunda güzel işler başarmak istediğini vurguladı.Maddi imkansızlıklardan dolayı hayallerini ertelemek zorunda kaldığını anlatan Geçer, "İlçede satışa sunduğum takıları farklı şehirlerdeki farklı insanlarla da buluşturmak istiyorum. Malzeme bulmakta çok zorluk çekiyorum, elimdeki malzemeleri değerlendirerek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Takılarımı sosyal medya hesapları üzerinden de satışa sunup isteyene ulaştırmaya çalışıyorum." sözlerine yer verdi.