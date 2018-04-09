Mimar Sinan'ın evine ziyaretçi akını - KAYSERİ İzle
- Mimar Sinan'ın evinden detaylar - ÇEKÜL Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy ile röportaj - Müze sorumlusu Ahmet Bekdaş ile röportaj - Ziyaretçilerden Ömer Faruk Canlıoğlu, Alper Adabaş, Pınar Gökoğlu ve Kemal Ünal ile röportajMimar Sinan'ın evine ziyaretçi akını - Şaheser niteliğindeki eserleriyle adını dünya tarihine yazdıran Mimar Sinan'ın doğduğu ve gençlik yıllarını geçirdiği Kayseri 'nin Ağırnas Mahalesi'ndeki evi ziyaretçi akınına uğruyor - ÇEKÜL Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Özsoy: - "Mimar Sinan'ın evi tescilli bir yapı. Farklı kurum ve kuruluşların desteğiyle Mimar Sinan'ın evi restore edildi. Ziyaretçi sayısının yılda 13 bin kişiye yaklaştığını biliyoruz" - Müze sorumlusu Bekdaş: - "Bütün yeteneğini, ilmini Sinan eserlerine icra etmiştir. Taşı konuşturan insan haline gelmiştir tarihte. Gelen ziyaretçiler hüznün yanında gururlanıyorlar"KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Eşsiz güzellikteki eserleriyle dünya çapında bir mimar olan Osmanlı devletinin baş mimarı Mimar Sinan'ın dünyaya gözlerini açtığı memleketi Ağırnas'taki evini geçen yıl 13 bin kişi ziyaret etti.Ağırnas Mahallesi'nde zamana direnen özgün taş yapılar arasında kalan Mimar Sinan'ın evini, bitişiğindeki yapılar ve kayadan oyma yaşam alanlarıyla, büyük ustanın önemli eserlerinin yer aldığı fotoğrafları süslüyor.Ağırnas'taki tarihi konakların hemen hepsi labirenti andıran tüneller ve yaşam alanlarından oluşan karmaşık bir yer altı şehriyle birbirine bağlanıyor. Mimar Sinan'ın doğduğu evin zemin katı da girişlerinde kemerlerin göze çarptığı geniş galerilerle odalara ve yer altı şehrine açılıyor.Taş işçiliğinin babadan oğula geçtiği Ağırnas'taki tarihi doku, Osmanlı coğrafyasını eşsiz güzellikteki eserleriyle süsleyen Mimar Sinan'ı yetiştiği ortamla ilgili de fikir veriyor.Çevre ve Kültür Değerlerini Korumu ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda Mimar Sinan'ın evini görmeye gelenlerin sayısında artış yaşandığını söyledi.
Türkiye'nin her yerinden Osmanlı baş mimarı Mimar Sinan'ın doğduğu evi görmeye gelenlerin olduğunu belirten Bektaş, şunları kaydetti:"20 yaşına kadar Ağırnas'ta yaşamış birisi. Ağırnas'ın taşını, toprağını, kuşunu, böceğini görmüş, Erciyes'i seyretmiş biri ve gençliği burada geçiyor. Ağırnas'ı o dönemde şu andaki gibi yeryüzünde binaları olan bir köy olarak düşünmeyelim. Ağırnas'ın geçmişi çok eski yıllara dayanmakta ve medeniyetin büyük bir kısmı yer altında. Sinan'ın evinin bulunduğu yer de bu yapıya uygun olarak karşımıza çıkmakta. Mimar Sinan'ın evi tescilli bir yapı. Farklı kurum ve kuruluşların desteğiyle Mimar Sinan'ın evi restore edildi. Ziyaretçi sayısının yıllık 13 bin kişiye yaklaştığını biliyoruz." - "Gelen ziyaretçiler hüznün yanında gururlanıyorlar"Müze sorumlusu Ahmet Bekdaş ise evi görmek için turların düzenlendiğini vurgulayarak, "Bir yılda 13 bin insan geliyor burayı görmeye. Dünya mimarlık tarihine yön vermiş Mimar Sinan'ın evini görmekten gurur duyuyorlar. Bu evler geçmişin sarayıdır. Ağırnas Sinan'ın ilham kaynağı. Bütün yeteneğini, ilmini Sinan eserlerine icra etmiştir. Taşı konuşturan insan haline gelmiştir tarihte. Gelen ziyaretçiler hüznün yanında gururlanıyorlar." dedi. Sinop'tan müzeyi görmek için kente gelen Ömer Faruk Canlıoğlu, Mimar Sinan Evi'ne ödevi nedeniyle hem gezmek hemde incelemelerde bulunmak için geldiğini söyledi.
Canlıoğlu, Mimar Sinan'ın eserleriyle Osmanlı'ya altın çağını yaşattığını hatırlatarak, herkesin bu evi görmesi gerektiğini ifade etti. Adana'dan gelen Alper Adabaş ise eşsiz eserlere imza atan Mimar Sinan'ın doğduğu evi merak ettiğini ve evin mimarisiyle etkileyici bir mekan olduğunu anlattı.Pınar Gökoğlu da Almanya'da yaşadığını ve Mimar Sinan'ın nasıl bir evde yaşadığını görmek için Ağırnas'a geldiğini aktardı.Kemal Ünal, ailesiyle beraber Ağırnas'a geldiğini, Mimar Sinan'ın evinin diğer eserlerine yansıdığını gördüğünü kaydetti.