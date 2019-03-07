Milyonlarca tohumu kadınlar fidana dönüştürüyor - ESKİŞEHİR İzle
- Detaylar - Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel'in röportajları - Kadın işçilerden röportajlarMilyonlarca tohumu kadınlar fidana dönüştürüyor - Türkiye'nin en büyük fidanlıklarından Eskişehir Orman Fidanlığında çalışan 100 kadın işçi, tohumdan çimlendirmeye, bakımdan sulamaya kadar birçok işi üstlenerek yeşil bir dünya için emek harcıyor - Doğadan toplanan tohumları tüplere diken kadınların büyütüp 1 - 2 metreye kadar boylandırdığı fidanlar, ülkenin dört bir tarafında toprakla buluşturuluyor - Kadın işçilerden Ayşe Tetik: - "Eskiden, doğduğum Seyitgazi ilçesindeki bazı dağlarda pek ağaç yoktu, şimdilerde fidanlar dikilip ağaçlar yetişti. Dağların yeşillenmesinde emeğimin olması mutlu ediyor"ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman Fidanlığında çalışan kadınların küçük bir tohumken büyütüp boylandırdığı fidanlar, daha yeşil Türkiye için toprakla buluşturuluyor. Eskişehir kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 1937 yılından beri faaliyet gösteren bin 695 dekar alandaki Eskişehir Orman Fidanlığı, kapladığı alan ve kapasitesi itibarıyla Türkiye'nin en büyük fidanlıklarından birisi durumunda.Tesiste her yıl tohum halindeyken ekilip büyütülen 15 milyon civarında fidan, Türkiye'nin pek çok kentine gönderiliyor. Yoğun çalışma yürütülen fidanlıkta emek harcayan işçiler arasında yer alan 100 kadın, Türkiye'nin yeşillendirilmesine katkı sağlıyor. Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, doğadan toplanan tohumlardan 1 - 2 metreye kadar ulaşan fidanlar yetiştirdiklerini söyledi.
Fidanlıktaki işlerin birçoğunu kadınların yaptığını belirten Temel, "Fidanlarımıza kadın eli değiyor. Kadınlar fidanlarımıza özen gösterdiği için çok daha iyi yetişiyor. Kadınlarımız küçük bir tohumu tüplere dikip, büyütüp boylandırarak fidan haline getiriyor. Türkiye'nin her yerine kadın eli değmiş fidanlarımızı gönderiyoruz." dedi. - "Fidanlar bizim çocuklarımız"Tesiste yaklaşık 10 yıldır çalışan iki çocuk annesi Dilek Aslan (39) da toprakla uğraşıp fidan yetiştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.Dağdan topladıkların tohumları fidan haline getirmek için çalıştıklarını anlatan Aslan, "Annenin bir bebek büyüttüğü gibi fidan yetiştiriyoruz. Yaptığımız çok güzel bir iş. Fidan yetiştirerek kazandığımız parayla evimi geçindiriyorum. Bir kadının yapamayacağı şey yoktur." diye konuştu. 26 yıllık fidan işçisi, iki çocuk ve 4 torun sahibi 62 yaşındaki Neslihan Gıdak, bir çocuk hassasiyeti ile fidan yetiştirdiklerini vurguladı.İki kız annesi 48 yaşındaki Ayşe Nazır ise tohumdan fidana kadar yeşil bir dünya için emek verdiklerine değindi.Kadınların iş hayatında yer alması gerektiğini söyleyen Nazır, "Kadınlar çalışıp aile ekonomisine katkıda bulunmalıdır. Fidanlıkta çalışmak çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.Fidanlıkta iki yıldır çalışan 42 yaşındaki Filiz Altun, tohumları toplayıp çimlendirdikten sonra çevresindeki otları aldığını belirtti. 10 seneye yakın bir süredir fidanlıkta görev alan 50 yaşındaki Ayşe Tetik de tohumu ekip fidan olduğunu görmenin kendisini mutlu ettiğini aktardı.Yetiştirdikleri fidanları önceden belirlenen yerlere diktiklerini dile getiren Tetik, "Fidanlar bizim çocuklarımız. İki çocuğumu yetiştirdiğim gibi onları da büyütmek istiyorum. Eskiden, doğduğum Seyitgazi ilçesindeki bazı dağlarda pek ağaç yoktu, şimdilerde fidanlar dikilip ağaçlar yetişti. Köyüme gidip geldikçe mutlu oluyorum. Dağların yeşillenmesinde emeğimin olması mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.
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