Milli okçular Avrupa şampiyonasında altın madalya peşinde - MUĞLA Haberi
- Sporcuların çalışmalarından genel ve detay görüntüler. - Antrenör Ejder Sözen'in açıklaması. - Sporcu Emircan Haney'in açıklaması. - Sporcu Sevda Yaka'nın açıklaması.MUĞLA (AA) - BURAK ALPER KUŞ – Yunanistan'da düzenlenecek Gençler - Yıldızlar Avrupa Şampiyonası ve Gençlik Olimpiyatları Kota Yarışması'na katılacak milli okçular şampiyonadan altın madalyayla ayrılmayı hedefliyor. Muğla 'da eski okçuluk sporcusu aile hekiminin atıl vaziyetteki tütün deposunda kurduğu Bencik Okçuluk Takımı, bugüne kadar 2 uluslararası, 116 ulusal madalya kazandı.Yatağan ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Bencik Mahallesi Aile Sağlığı Merkezinde görevli aile hekimi Ejder Sözen'in, 7 yıl önce kurduğu okçuluk takımı, ulusal ve uluslararası müsabakalara, yazları yeni yapılan tesiste, kışları ise mahallede atıl vaziyette bulunan tütün deposunda hazırlanıyor.Takım, kurulduğu günden bu yana ulusal yarışmalarda elde ettiği başarılarının yanı sıra 2017'de takımın sporcusu Emircan Haney'in Arjantin'de düzenlenen dünya şampiyonasında kazandığı birincilikle adından söz ettirdi. 7 yıllık geçmişinde 3. milli sporcusunu çıkaran Bencik Okçuluk Takımı, 26 Haziran - 1 Temmuz'da Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasının hazırlıklarını da sıkı çalışmalarla sürdürüyor.2017 yılında Dünya Yıldızlar Gençler Okçuluk Şampiyonası’nda makaralı yay yıldızlar karışık takımlarda dünya şampiyonluğu, makaralı yay erkek takımlarda ise dünya ikinciliği elde eden milli okçu Emircan Haney, Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirtti. Atıl vaziyetteki tütün deposunda kurulan bir takımla başarılar elde ettiklerini anlatan Haney, 8 yıllık spor kariyerine 5 altın, 6 gümüş ve 5 bronz ile 2 Türkiye rekoru sığdırdığını ifade etti. - "Yolda durdurup fotoğraf çekilmek istiyorlar"Ülkesine kazandırdığı dünya şampiyonluğu unvanını taşımaktan büyük gurur duyduğunu anlatan Haney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arjantin'den döndükten sonra sokağa çıktığımda fotoğraf çekilmek isteyenler oldu. Bu beni mutlu ederken artık daha iyi dereceler almak için de daha çok çaba göstermem gerektiğine inandım. Takım arkadaşlarıma yapmaları gerekenleri ve dünya şampiyonasında edindiğim tecrübeleri paylaşıyorum." dedi. Haney, Yunanistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonasının hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "Avrupa Şampiyonası'nda Sevda arkadaşımızla mücadele etmeye hak kazandık. Ona bu tür büyük şampiyonalarda ne yapması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Ulusal ve dünya şampiyonalarından kazandığım madalyalarımın yanına bir de Avrupa Şampiyonluğu eklemek etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.Şampiyonaya katılacak milli sporculardan Sevda Yaka ise, okçuluğa 6 yıl önce başladığını söyledi.
Antrenörü Ejder Sözer'in desteği ile kısa sürede önemli dereceler elde ettiğini dile getiren Yaka, şöyle konuştu:"Bu spora ilk başladığımda ailem okçuluk sporuyla uğraşmamı istemiyordu. Yarışmalarda madalyalar aldıkça ve derslerimdeki başarım da arttıkça ailem destekçim olmaya başladı. Katıldığım ulusal yarışmalarda 5'i altın olmak üzere 15 madalya kazandım. İnşallah Avrupa Şampiyonası'ndan da altın madalya ile dönmek istiyorum. Yunanistan'da ülkemi temsil edeceğim için çok mutluyum. Burada bireysel dereceler elde etmek, İstiklal Marşımızı okutmak ve bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."Takımın antrenörü Ejder Sözen ise, Emircan Haney ve Sevda Yaka'nın milli takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını anlatarak, "Uzun yıllar bu depoda imkansızlıklara rağmen çalıştık. Hep bundan bahsettik. Ama Bencik'te yapılan bu saha, belki de dünyada örnek olarak gösterilebilecek bir yer oldu." diye konuştu.