Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Milli mücadele anısına Ejder 3200'e tırmandılar - ERZURUM

Milli mücadele anısına Ejder 3200'e tırmandılar - ERZURUM

- Yürüyüş öncesi tırmanışa katılanların bilgilendirilmesi - Yürüyüşten görüntüler - Erdal Emeç'in açıklaması Milli mücadele anısına Ejder 3200'e tırmandılar - Atatürk'ün Erzurum 'a gelişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kentte çok sayıda kişi, Palandöken Dağı'nın 3200 rakımlı Ejder Zirvesi'ne çıktı - TDF İl Temsilcisi Erdal Emeç:"Ecdadımız zorlukları aşmayı bildi ve bu cennet vatanı bize emanet etti. Biz de gençlerimize ve öğrencilerimize bu yaşanan zorlukları bir nebze olsun anlayabilmeleri adına coğrafyası zor bölgede tırmanış yapıyoruz"ERZURUM (AA) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum 'a gelişinin 100. yılı dönümü dolayısıyla Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Erzurum İl Temsilciliğince Palandöken Dağı'nın 3 bin 200 metrelik Ejder Zirvesi'ne tırmanıldı.Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümü dolayısıyla süren etkinlikler kapsamında uzman dağcı, üniversite ve lise öğrencilerinin katılımıyla "Dağcılık Zirve Yürüyüşü ve Bayrak Açma" etkinliği düzenledi.
TDF Erzurum İl Temsilciliği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, çok sayıda kişi Kuzeydoğu Anadolu'nun en yüksek noktası olan Palandöken Dağı'nın 3 bin 200 metrelik Ejder Zirvesi'ne tırmanmak için dağın eteğinde buluştu.Jandarma ekipleri ile profesyonel dağcıların güvenlik önlemi aldığı etkinlikte, katılımcılar 3 saat süren yürüyüşün ardından zirveye ulaştı.Katılımcılar zirvede Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.TDF İl Temsilcisi Erdal Emeç, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikte 40 kişinin yer aldığını ve Palandöken Dağı'nın kuzey ve güneyindeki farklı rotalarında ilerlediklerini söyledi.

Ülkenin geleceğinin emanet edileceği gençlerin önemli olduğunu aktaran Emeç, "Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı dönemlerde ülkemiz hem ekonomik hem de askeri yönden çok zor durumdaydı. Ecdadımız zorlukları aşmayı bildi ve bu cennet vatanı bize emanet etti. Biz de gençlerimize ve öğrencilerimize bu yaşanan zorlukları bir nebze olsun anlayabilmeleri adına coğrafyası zor bölgede tırmanış yapıyoruz." dedi.
Erzurum Vali Yardımcısı Saadettin Doğan'ın katıldığı ve bir grup bisikletçinin de pedal çevirdiği program, katılımcıların Ejder 3200'den inişinin ardından sona erdi.

Saygı Duruşu Güvenlik Önlemi Lise Öğrenci Bisiklet Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
En Şeffaf Başkan...Bu Kadarına Vatandaş Bile ŞaşırdıEn Şeffaf Başkan...Bu Kadarına Vatandaş Bile Şaşırdı
JÖAK, 18 Ülkeden Gelen 43 Temsilciyi Hayran BıraktıJÖAK, 18 Ülkeden Gelen 43 Temsilciyi Hayran Bıraktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı