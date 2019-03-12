Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Taceddin Dergahı’nı ziyaret etti – ANKARA
- Öğrencilerin İstiklal Marşı’nı okumaları - Milli Eğitim Bakanı Ziya Zelçuk ve beraberindekilerin Taceddin Dergahı’nı ziyaretinden görüntüler - Detaylar - Toplu fotoğraf çekimi - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Taceddin Dergahı’nı ziyaret ettiANKARA (AA) – Milli Eğitim Bakanı Ziya Zelçuk ve beraberindekiler, İstiklal Marşımızın Milli Şairi Mehmet Âkif Ersoy'un Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara 'da ikamet ettiği ve İstiklâl Marşı başta olmak üzere çok sayıda şiirini yazdığı müze ev Taceddin Dergahı’nı ziyaret etti.
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