Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Taceddin Dergahı’nı ziyaret etti – ANKARA

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Taceddin Dergahı’nı ziyaret etti – ANKARA

- Öğrencilerin İstiklal Marşı’nı okumaları - Milli Eğitim Bakanı Ziya Zelçuk ve beraberindekilerin Taceddin Dergahı’nı ziyaretinden görüntüler - Detaylar - Toplu fotoğraf çekimi - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Taceddin Dergahı’nı ziyaret ettiANKARA (AA) – Milli Eğitim Bakanı Ziya Zelçuk ve beraberindekiler, İstiklal Marşımızın Milli Şairi Mehmet Âkif Ersoy'un Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara 'da ikamet ettiği ve İstiklâl Marşı başta olmak üzere çok sayıda şiirini yazdığı müze ev Taceddin Dergahı’nı ziyaret etti.

Çekim 

İlgili Foto Galeriler
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
Kadın Komandolar İstanbul Boğazına Halatla İndiKadın Komandolar İstanbul Boğazına Halatla İndi
Tarihi Kentte Kış GüzelliğiTarihi Kentte Kış Güzelliği
Anneye veda... Hande Erçel'in annesi toprağa verildiAnneye veda... Hande Erçel'in annesi toprağa verildi
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Sarıkamış Şehitleri 2 Bin 200 Rakımlı Sis Dağı’nda AnıldıSarıkamış Şehitleri 2 Bin 200 Rakımlı Sis Dağı’nda Anıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı