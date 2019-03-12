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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Milli Eğitim Bakan Selçuk: “İstiklal Marşımız milli mutabakattır”- ANKARA

Milli Eğitim Bakan Selçuk: “İstiklal Marşımız milli mutabakattır”- ANKARA

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un programa gelişi - Detaylar - İstiklal Marşı'nın okunuşu detayı - Kur'an - ı Kerim okunması - Konuşmalardan detay görüntüler - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması - Milli Eğitim Bakanı Selçuk: - “İstiklal Marşımız milli mütabakattır”ANKARA (AA) Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstiklal Marşı'nın Kabulü’nün 98.yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programına katıldı.

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