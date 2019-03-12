Milli Eğitim Bakan Selçuk: “İstiklal Marşımız milli mutabakattır”- ANKARA
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un programa gelişi - Detaylar - İstiklal Marşı'nın okunuşu detayı - Kur'an - ı Kerim okunması - Konuşmalardan detay görüntüler - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması - Milli Eğitim Bakanı Selçuk: - “İstiklal Marşımız milli mütabakattır”ANKARA (AA) Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstiklal Marşı'nın Kabulü’nün 98.yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programına katıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım