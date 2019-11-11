Milli Ağaçlandırma Günü - RİZE Haberi

- Fidan dikimi töreninden görüntüler - Rize Valisi Kemal Çeber'in açıklaması - AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'ın konuşmasıMilli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluştu. Rize 'de kampanya kapsamında düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.
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