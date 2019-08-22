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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Millet Bahçesi'nin scooterli güvenlik görevlileri - GAZİANTEP

Millet Bahçesi'nin scooterli güvenlik görevlileri - GAZİANTEP

- Millet Bahçesi'nin scooterli güvenlik görevlileri - Güvenlik ekiplerinin elektrikli bisikletleri kulanması - Güvenlik görevlisi Ali İnce ile röportaj - Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Yusuf Cumhur ile röportajMillet Bahçesi'nin scooterli güvenlik görevlileri - Gaziantep 'teki Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde güvenlik görevlileri, scooter bisikletle daha pratik hizmet veriyorGAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Nurgana bölgesinde hizmete alınan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'ndeki güvenlikçiler görevlilerini elektrikli scooter ile yapıyorlar.Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Yusuf Cumhur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 255 dönüme kurulu, şubatta hizmete alınan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde 18 güvenlik görevlisinin 3 vardiya çalıştığını söyledi.

Kapalı yüzme havuzu, spor salonu, futbol sahası, yürüyüş, koşu, soğuk piknik alanları, 3 çocuk oyun alanı ve çocuk kütüphanesinin yer aldığı parkta yaz spor okullarının da hizmet verdiğini belirten Cumhur, şöyle konuştu:"Bir tarafta 25 Aralık Mahallesi bir tarafta da 29 Ekim Mahallesi'nin olduğu bir bölge burası. Tüm vatandaşlarımız özellikle akşamları gelip çok rahat dinlenebiliyor. Çocuklarını çocuk kütüphanesinde bırakıp her türlü kitabı okumalarını sağlıyorlar. Vatandaşlarımız yüzme havuzundan da yararlanıyor. Bunun karşılığında ücret vermiyorlar. Basketbol, voleybol gibi her türlü etkinlikleri burada yapabiliyorlar. Böylelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın istemiş olduğu her türlü hizmeti burada verebiliyoruz."Geniş bir alana kurulu Millet Bahçesi'nde güvenlik ekibinin daha hızlı hareket etmesi için elektrikli scooter bisiklete ihtiyaç duyduğunu anlatan Cumhur, böylece vatandaşları rahatsız edebilecek her türlü duruma anında müdahale etme imkanına kavuştuklarını aktardı. - "Daha çok sahil kentlerinde var"Cumhur, alandaki güvenlik görevlilerinin scooter kullanmaya kısa zaman önce zamanda başladıklarını belirterek, şöyle devam etti:"3 vardiya olduğu için 6'şar kişi vardiya halinde çalışıyor. 6 kişi de Millet Bahçesi güvenlik ekibinin hizmetine sunduğumuz 2 scooterı, her an bir olay olabilmesi durumunda intikal edebilmek üzere kullanabiliyor. Yaklaşık 2 haftadır kullanıyoruz. Olumsuz durumların oldukça azaldığını gördük. Scooter olması güvenlik görevlilerimizin burada daha iyi hizmet verebilmesini sağlıyor ve vatandaşlar da artık scooterın burada olması dolayısıyla daha rahat ediyor. Türkiye'de bu tür elektrikli scooterlar daha çok sahil kentlerimizde var. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilk defa Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, scooterla bu hizmeti veriyor."Belediye olarak yenilenebilir enerjiye çok önem verdiklerini vurgulayan Cumhur, elektrikli scooterların çevre dostu olduğunu kaydetti.
Güvenlik görevlisi Ali İnce de parkta yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa müdahale edip huzuru sağlamakla görevli olduklarını ifade etti.
Olası suçlara karşı caydırıcılık açısından sürekli devriye halinde vatandaşlara ve çocuklara güvenli bir ortam sağlamaya çalıştıklarını belirten İnce, "Scooter, vatandaşlarımızın bir şikayetinde veya devriye sırasında, bölgemiz büyük olduğu için olay mahalline daha hızlı ulaşmamızı sağlıyor. Bize büyük bir kolaylık, büyük yardımcı. Sürekli devriye halindeyiz. Devriye atmamız 15 dakika ise komple bölgeyi 5 dakikada gezmemizi sağlıyor." dedi.

Güvenlik Görevlisi Futbol Sahası Piknik Alanları Yüzme Havuzu Elektrikli Bisiklet 

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