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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Milas'ta deve güreşi festivali - MUĞLA

Milas'ta deve güreşi festivali - MUĞLA

- Güreş alanından detaylar - Develerden detaylar - Vatandaşların stantlardan deve sucuğu alışverişi yapması - Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın açıklaması - Güllük Deveciler Derneği Başkanı Okan Akar'ın açıklaması - Deve güreşlerinden görüntü Muğla 'da deve güreşi festivaliMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Milas ilçesinde düzenlenen festivalde, Ege Bölgesi'nin çeşitli illerinden getirilen 120 deve güreştirildi.Güllük Deveciler ve Deve Güreşi Sevenler Derneği ile Milas Belediyesince düzenlenen festivalde sahipleri tarafından Ege Bölgesi'nin çeşitli illerinden getirilen develer, davul zurna eşliğinde alana girdi.Düzenleme komitesince eşleştirilen çeşitli yaş gruplarındaki 120 deve, daha sonra güreştirildi. Renkli görüntülere sahne olan güreşlerde görev alan urgancılar, güreşen develeri güçlükle ayırabildi.Rakiplerinden kaçan bazı develer ise güreşleri tel örgülerin arkasından izleyen seyircilere heyecanlı anlar yaşattı. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, deve sucuğu satan stantlardan bol bol alışveriş yaptı.Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yörük kültürünü yaşatmak için bu tür kültürel etkinliklere önem verdiklerini söyledi.

Milas'ta deve güreşinin yanı sıra boğa güreşi ve pehlivan güreşlerinin de düzenlendiği ifade eden Tokat, ülkenin birlik ve beraberliği için Yörük kültürünün yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğine vurgu yaptı.Güllük Deveciler Derneği Başkanı Okan Akar ise sezonun ikinci güreşini, rahmetli deveci Kamil Tuncer anısına düzenlediklerini söyledi.

Güreşleri, yaklaşık 7 bin kişinin izlediği bildirildi.

Alışveriş Boğa Güreşi Deve Güreşi Festival Davul Zurna 

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