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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Midyatlı kadınlar gümüşe ve taşa hayat verecek - MARDİN İzle

Midyatlı kadınlar gümüşe ve taşa hayat verecek - MARDİN İzle

- Telkari işçiliğini öğrenen kadınlar - Gümüşü işlerken - Kursiyerlerden Fatma Akbulut ile gümüşü tel haline getirirken röportaj - Kursiyerlerle röportaj - Gümüş telkâri ustası Gebro Tokgöz ile röportaj - Taş işçiliği yapan kadınlar - Kaymakam Tekin in konuşması - Açılışı gerçekleşen atölyeler - Midyat ÇATOM Sorumlusu Gülten Erol ile röportajMidyatlı kadınlar gümüşe ve taşa hayat verecek - Mardin 'in Midyat ilçesinde SODES desteğiyle hayata geçirilen "Altın Bilezik" Projesi kapsamında 40 kadın gümüş telkari işlemeciliği ve taş oymacılığı eğitimi alacakMARDİN (AA) - Mardin 'in Midyat ilçesinde Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) desteğiyle hayata geçirilen "Altın Bilezik" Projesi kapsamında gümüş telkari işlemeciliği ve taş oymacılığı kursları açıldı.Midyat Kaymakamlığı ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) işbirliğiyle hazırlanan ve SODES desteğiyle hayata geçirilen "Altın Bilezik" Projesi kapsamında gümüş telkari işlemeciliği ve taş oymacılığı kursları törenle hizmete girdi.Kaymakam Hüseyin Tekin, açılışta yaptığı konuşmada, proje kapsamında kursiyerlerin hem gelir elde edeceklerini hem de meslek edinme becerisi kazanacaklarını söyledi.

Midyat ÇATOM Sorumlusu Gülten Erol ise proje kapsamında 40 kadına eğitim verileceğini belirtti.
Kursiyerlerden Fatma Akbulut da "Bu projenin bizlere hem maddi hem de manevi çok büyük bir desteği var. Gümüş işçiliğini öğrenmeye geldik. İnşallah ileriki zamanlarda daha güzel şeyler yapacağız. Belki bizler de iş yeri açarız." dedi.

Siyer Allah 

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