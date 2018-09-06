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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Midyat'taki sığınmacı kampı boşaltılıyor - MARDİN

Midyat'taki sığınmacı kampı boşaltılıyor - MARDİN

- Suriyeli ve Iraklı sığınmacılar barınma merkezi önünde - Tırlara yüklenen eşyalar - Otobüse binerken, eşyalarını taşıyanlar, ikiz bebekler - Sığınmacılarla Arapça, Kürtçe ve Türkçe röportajlar - Otobüsün içinde mültecilerMidyat'taki sığınmacı kampı boşaltılıyor - Geçici barınma merkezinin kapatılması kararının ardından buradaki Suriyeli sığınmacılar, Kahramanmaraş ve Kilis'e naklediliyorMARDİN (AA) - Mardin 'in Midyat ilçesinde kapatılan geçici barınma merkezindeki Suriyeli sığınmacılar, Kahramanmaraş ve Kilis'e naklediliyor.Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün bir süre önce aldığı kapatma kararının ardından Midyat Konaklama Merkezi'nde barınan sığınmacılar, tahsis edilen otobüslerle Kahramanmaraş ve Kilis'e götürülüyor.Suriyeli Muhammed Tenin, yaklaşık 5 yıldır barındığı merkezde öğretmen olarak çalıştığını belirterek, "Bize büyük iyilik yapan kamp idaresine çok teşekkür ediyoruz. Türk insanı çok iyi ve yardım sever." dedi.
Muhammed El Hasan da kampta iyi ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Bazı kadın sığınmacıların otobüse binerken duygulandığı görüldü.
Nakil çalışmalarının 3 gün süreceği kaydedildi.Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, bir süre önce 23 bin 95 Suriyeli sığınmacının barındığı Gaziantep’in Nizip, İslahiye ve Karkamış kampları ile 8 bin 627 sığınmacının yaşadığı Adıyaman ve 2 bin 458 sığınmacının bulunduğu Mardin Midyat'taki kampların kapatılmasını kararlaştırmıştı.

Sığınmacı İkiz Bebekler Sığınmacılar Öğretmen Kadın Sığınma 

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