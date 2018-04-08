Midyat’ta Paskalya Bayramı - MARDİN Haberi

- Kilise içinden ayin görüntüleri - Ayini yöneten Metropolit Samuel Aktaş'ın kilise avlusundaki bayramlaşması - Salondaki bayramlaşma - Süryanilerle röportajlar - Yumurta tokuşturma Midyat'ta da ayin yapıldıMidyat ilçesindeki Süryaniler Mor Şumoni Kilisesi'nde de Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.Mor Gabirel Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş'ın yönettiği ayinde erkek ve kızlardan oluşan koro Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler okudu.Midyat Belediye Başkan Vekili Tevfik Baysal, AK Parti İlçe Başkanı Melih Güneştan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda vatandaş kiliseye gelerek Süryanilerin bayramını kutladı.