Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Midyat’ta Paskalya Bayramı - MARDİN Haberi

Midyat’ta Paskalya Bayramı - MARDİN Haberi

- Kilise içinden ayin görüntüleri - Ayini yöneten Metropolit Samuel Aktaş'ın kilise avlusundaki bayramlaşması - Salondaki bayramlaşma - Süryanilerle röportajlar - Yumurta tokuşturma Midyat'ta da ayin yapıldıMidyat ilçesindeki Süryaniler Mor Şumoni Kilisesi'nde de Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.Mor Gabirel Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş'ın yönettiği ayinde erkek ve kızlardan oluşan koro Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler okudu.Midyat Belediye Başkan Vekili Tevfik Baysal, AK Parti İlçe Başkanı Melih Güneştan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda vatandaş kiliseye gelerek Süryanilerin bayramını kutladı.

Sivil Toplum Kuruluşu Sivil Toplum Bayramlaşma İbrani 

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Van'ın En Güzel Kedisine Evladı Gibi BakıyorVan'ın En Güzel Kedisine Evladı Gibi Bakıyor
Doğu Guta ablukasının simgesi Kerim bebek Türkiye'deDoğu Guta ablukasının simgesi Kerim bebek Türkiye'de
Karadeniz Yaylalarında Bahar GüzelliğiKaradeniz Yaylalarında Bahar Güzelliği
Yılkı Atları Fotoğrafçıların Gözdesi OlduYılkı Atları Fotoğrafçıların Gözdesi Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı