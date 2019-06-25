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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Midyat'ta LGS'de tam puan alan öğrenci altınla ödüllendirildi - MARDİN

Midyat'ta LGS'de tam puan alan öğrenci altınla ödüllendirildi - MARDİN

- Midyat'tan LGS Türkiye birincileri arasına giren Enes Deniz'e altın ödülü verilmesi - Enes Deniz ve öğretmenlerinin İlçe milli eğitim müdürü Abdulkadir Altay'ı ziyareti - İlçe milli eğitim müdürü Abdulkadir Altay'ın altın ödülünü takdim etmesi - İlçe milli eğitim müdürü Abdulkadir Altay'ın konuşması - Öğretmen Afif Altunkaya'nın konuşması - Baba M.Zeki Deniz'in konuşması - Enes Deniz'in konuşması - Toplu fotoğraf çekimiMARDİN (AA) - Mardin 'in Midyat ilçesinde Liselere Geçiş Sınavında (LGS) tam puan alan öğrenci ödüllendirildi.LGS'de 500 tam puan alan 75.Yıl İMKB Ortaokulu öğrencisi Enes Deniz'i babası, okul müdürü ve öğretmenleriyle makamında ağırlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, altın hediye etti.Altay, Deniz'e başarılarının devamını dilerken, ailesi ve öğretmenlerini de tebrik etti.Deniz'in aynı zamanda eğitimci olan babası Zeki Deniz de, bu başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirtti.
Deniz'in öğretmenlerinden Afif Altunkaya, Enes'in derste öğretmenlerini iyi takip ettiğini, sorgulayıcı bir öğrenci olduğunu, bunun da başarıyı beraberinde getirdiğini ifade etti.
Deniz de, derslerini tekrar ettiğini, dinlemenin ise başarıyı artırdığını söyledi.

"Sürekli tekrar ettim, test çözdün, bol bol kitap okudum. Boş zamanlarımda zeka geliştirici bulmacalar çözdüm. Sadece ders çalışmakla başarılı olunmaz. Arada aktiviteler de ihmal edilmemeli. Ben çalışırken bile eğleniyordum." diyen Deniz, başarısında ailesi ve öğretmenlerinin katkısı olduğunu, bu nedenle onlara teşekkür ettiğini aktardı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Altay ise, 75.Yıl İMKB Ortaokulunun 7 yılda 4 kez bu gururu yaşattığını belirterek, bunun oturmuş bir sistemi ve iyi bir ekip çalışmasını gösterdiğini kaydetti.
Altay, "Midyat çok şükür bu konuda hep ilklerin ve güzelliklerin öncüsü olmayı başardı. Bundan sonra da eğitim çıtasını daha iyi bir noktaya taşımak için gayret edeceğiz. Bu başarıda katkısı ve emeği olan, ciddi ve disiplinli bir şekilde gayret gösteren Enes'in tüm öğretmenlerine, okul idaresine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu başarının hayırlı olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Ders Çalış Öğretmenler Okul Müdürü 500 Tam Puan 

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