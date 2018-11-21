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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Midyat'ta başarılı öğrencilere eşofman - MARDİN İzle

Midyat'ta başarılı öğrencilere eşofman - MARDİN İzle

- Başarılı öğrencilere yapılan yardımlarMidyat'ta başarılı öğrencilere eşofmanMARDİN (AA) - Midyat ilçesinde 300 öğrenciye eşofman hediye edildi.İstanbul'da yaşayan hayırsever Hüseyin Durmaz, Aziz Önen Kız Anadolu Lisesi ve Yayvantepe Ortaokulu'ndaki başarılı öğrencilere 300 eşofman gönderdi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, öğrencilerin başarısının hayırsever tarafından ödüllendirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu başarıyı taçlandırmak ve öğrencilerimizin durumunu örnek göstermek çok güzel. Hepimiz ülkemizin daha iyi günlere ulaşması için gayret ediyoruz, İnşallah çocuklarımız bu gayretle yetişecekler ve bayrağı bizlerden devralacaklar." dedi.
Aziz Önen Kız Anadolu Lisesi Müdürü Murat Kaya ise hediyenin çocukların motivasyonuna yaptığı katkıya değinerek, hayırsever Durmaz'a teşekkür etti.

Allah Öğrenciler 

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