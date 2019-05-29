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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Midyat'ta 30 aileye para yardımı - MARDİN

Midyat'ta 30 aileye para yardımı - MARDİN

- Midyat ilçesinde kurulan iftar sofrasından görüntüler - Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin'in vatandaşlarla ilgilenmesi - Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin'in konuşmasıMidyat'ta 30 aileye para yardımıMARDİN (AA) - Midyat ilçesinde Kaymakamlık aracılığıyla biner lira dağıtan hayırsever iş adamı 30 aileyi sevindirdi.Midyat'ta adını açıklamayan hayırsever bir iş adamı tarafından içinde bin lira bulunan zarflar, 30 kadına dağıtıldı.Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, ilçenin görünmeyen hayırseverlerinin olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Bir mahallede bir bakkalın veresiye defterini alıp insanların bütün borçlarını kapattığını biliyorum. Midyatlı bir iş adamımız parayı zarfların içine koymuş, kendi isminin belirtilmesini istemiyor. Bizim tarafımızdan ihtiyaç sahibi kardeşlerimize takdim edilmesini rica etti. Biz de bunu gönül rahatlığıyla yaptık."Geçen yıl Kaymakamlık olarak ilkini yaptıkları ramazan iftar sofralarına bu yıl da belediyenin desteğini devam ettiklerini aktaran Tekin, Midyatlı iş adamlarının da destek verdiğini belirtti.

İftar Sofrası Veresiye Defteri Hayırseverler Hayırsever İş Adamı 

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