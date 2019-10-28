Mezun olmadan harçlıklarıyla kendi işini kurdu - AĞRI
- Jiyan Kızıldağ'ın üniversiteye gelişi - Fakülteye gidişi ve kampüste ders çalışması - Arkadaşlarıyla kantinde sohbet etmesi - Jiyan Kızıldağ'ın arılarıyla ilgilenmesi - Arı kovanlarını kontrol etmesi - Petekleri kovanlardan çıkarıp kontrol etmesi - Kızıldağ'ın ürettiği balları tanıtması - Jiyan Kızıldağ ile röportaj - Kızıldağ'ın bal standı Mezun olmadan harçlıklarıyla kendi işini kurdu - Ağrı lı üniversite öğrencisi Jiyan Kızıldağ, boş zamanlarında özel sektörde çalışarak biriktirdiği harçlıklarla arıcılık işine girdi - Halk Eğitim Merkezinde aldığı eğitimle mesleğin inceliklerini öğrendikten sonra kendi imkanlarıyla arıcılığa başlayan Kızıldağ, yaz tatillerinde kovanlarını götürdüğü yüksek rakımlı yaylalarda üretim yapıyor - Girişimci üniversite öğrencisi Jiyan Kızıldağ: - "Arıcılığa 15 kovan alarak başladım. 5'inci yılımız ve 100 kovan arımız var. 2 bin rakımlı bölgede üretim yapıyorum. Kendi işimi kurduğum için çok mutluyum"AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı lı üniversite öğrencisi Jiyan Kızıldağ, boş zamanlarında özel sektörde çalışarak biriktirdiği harçlıklarla arıcılık yapmaya başladı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Jiyan Kızıldağ, ilk olarak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan arıcılık kursunda mesleğin inceliklerini öğrendi.Okul dışındaki zamanını boş geçirmeyerek özel sektörde çalışan Kızıldağ, biriktirdiği harçlıklarla arıcılık işine girdi.Yaz tatillerinde kovanlarını zengin bitki örtülü, yüksek rakımlı yaylalara götüren Kızıldağ, yeni sezonda balın hasadını yaparak Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. - Kovan sayısını 100'e çıkarmayı başardıJiyan Kızıldağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite eğitimi ile arıcılığı bir arada yürüttüğünü söyledi.
Türkiye'nin dört bir yanına bal gönderdiğini anlatan Kızıldağ, "Biriktirdiğim harçlıklarla arıcılığa 15 kovan alarak başladım. 5'inci yılımız ve 100 kovan arımız var. 2 bin rakımlı bölgede üretim yapıyorum. Kendi işimi kurduğum için çok mutluyum. Arıcılık benim için daha ideal bir meslekti. Doğayı ve hayvanları sevdiğim için bu işe yöneldim. Kendi işimin patronuyum ve çalışma saatlerimi kendim belirliyorum." dedi. - "Bu yıl 500 kilograma yakın bal elde ettik"Kızıldağ, öğrencilerin eğitimlerinin yanında ekonomiye katkı sunacak işler yapabileceğini belirtti. Toplumda üretim bilincinin artması gerektiğini dile getiren Kızıldağ, "İnsanlar okul okurken hiçbir iş yapmak istemiyor. Görüldüğü gibi yapılabilir. Diğerlerine göre biraz farklı olduğum için tebrik ediyorlar." diye konuştu. Bu yıl 500 kilograma yakın bal elde ettiklerini bildiren Kızıldağ, "Aslında mevsim kuraktı, az çıktı. Bal akımı mevsimin sonuna denk geldi ve balımız daha kaliteli oldu." ifadelerini kullandı.Kızıldağ, arıcılığı çok sevdiğini, okulu bitirdikten sonra bunun üzerine yüksek lisans yapmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.
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