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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mevsimlik fındık işçilerinin zorlu yaşam mücadelesi

Mevsimlik fındık işçilerinin zorlu yaşam mücadelesi

DOĞU VE GÜNEYDOĞU İLLERİNDEN ALAPLIYA GELEN TARIM FINDIK İŞÇİLERİ FINDIK SEZON TARİHİNİ BEKLİYORLAR

Yaşam Mücadelesi Fındık Toplama Fındık Hasadı Çadır Kent Mevsimlik İşçi 

-FINDIK İŞÇİLERİ ZOR ŞARTLARDA ÇATIRLARDA KALIYORLAR
-İŞÇİLERİN ÇATIR GÖRÜNTÜLERİ

( ZONGULDAK - ÖZEL) Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu yaşam mücadelesi- Mevsimlik tarım işçileri sağlıksız ortamlarda yaşam sürüyor ZONGULDAK

- Doğu ve Güneydoğu illerinden Alaplı'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, sağlıksız barınma ortamlarında yaşıyor. İşçiler, tuvaleti ve suyu olmayan alanlarda derme çatma çadırlarda barınıyorlar. Fındık hasat döneminin başlamasına sayılı günler kala kente gelen tarım işçileri, Alaplı Kaymakamlığınca Mollabey ve Aşagıdağ Köylerinde oluşturulan çadır kentlere yerleşmeye başladı.
Fındık işçilerinin gittikleri çoğu yerde tuvaleti, suyu olmayan alanlarda, derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda kalıyorlar. Tarım işçileri, 3 Ağustos'ta başlayacak fındık hasadı sezonunun verimli geçmesini ümit ediyor. Konaklama alanında kadınlar, saçta yufka pişirirken, gençler de yakacak sorununu çözmek için alandan metrelerce uzaklıktaki ormanlık alanlardan ağaç parçaları topluyor. "3 Ağustos'ta bahçeye gireceğiz" Mevsimlik fındık işçisi olarak Alaplı'ya gelen Bekir Boğan, oğluna düğün yapmak için bölgeye geldiğini söyledi.

Boğan, "Alaplı'ya fındık toplamak için geldik. Şu anda fındık yetişmedi deniliyor. 3 Ağustos'ta bahçeye gireceğiz. Bahçe sahipleriyle anlaşma yapıyoruz Ben oğlumu evlendireceğim için buradayım" dedi.
İşçilerden Şahin Kaplan ise kendileri için hazırlanan alandan tuvalet yeri olmadığını ve bulunduğu çadır konaklama yerleri yetersiz olduğunu söyledi.

Çadırlarda konaklayan aileler yetkililere çağrıda bulunarak yardım istedi. Alaplı Aşağıdağ Mahallesi sınırları içerisinde yol kenarına çadır kuran mevsimlik işçilerden Harun Balta, 3 yıldır fındık toplamaya 5 kişilik ailesiyle birlikte Alaplı'ya geldiğini anlattı. Balta, "Memleketimizde tarlamız, iş yerimiz, iş imkanımız yok. Buraya gelerek fındık topluyoruz. Günlük fındık toplamak için 85 lira yevmiye ile yaz boyunca çalışıyoruz" dedi.
"Para kazanmak için geldik" İlk kez fındık toplamaya geldiğini ifade eden Ahmet Acar ise "Sağlıksız şartlarda yaşamımızı sürdürüyoruz, tuvaletimiz ve banyomuz yok. Su ihtiyacımızı ise ileride bulunan köprünün başındaki çeşmeden su taşıyarak gideriyoruz. Çok zor şartlarda yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz ancak bunu yapmaya da mecburuz. Çatır başına 100 TL bizden para alıyorlar.Alaplı Bölgesinde ise Bu yıl rekolte yüksek seviyelerde olduğu söyleniyor. Fındık rekoltesi yüksek olduğunda bizler de kazanıyoruz, üreticiler de kazanıyor" diye konuştu.
Fındıkta günlük 85 liraya çalışacaklarını dile getiren diğer mevsimlik işçileri, şartların kendileri için biraz daha iyileştirilmesini istediklerini söyledi.


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