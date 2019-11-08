Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Mevlit Kandili - SİİRT/BATMAN

Mevlit Kandili - SİİRT/BATMAN

- Siirt Ulu Cami dış görüntüsü - Vaaz verilmesi ve ilahi okunması - Kur'an - ı Kerim tilaveti ve Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit ve kasidelerin okunmasıBatman, Siirt ve Elazığ'da Mevlit Kandili kutlandıDİYARBAKIR (AA) - Batman, Siirt ve Elazığ'da, Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.
Batman'da, İl Müftülüğü, Hazreti Muhammed'in doğum günü dolayısıyla Merkez Şevket Başak Camisi'nde mevlit programı organize etti.Yatsı namazının ardından Kur'an - ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit ve kasideler okundu, ilahiler seslendirildi ve salavatlar getirildi.
İl Müftüsü Turgut Erhan, verdiği vaazda, Mevlit Kandili'nin önemine işaret etti. Hazreti Muhammed’in ahlakından örnekler aktaran Erhan, insanlığın O'nun ahlakına, yaşantısına muhtaç olduğunu dile getirdi.Program, Müftü Erhan’ın yaptığı dua ile sona erdi. - Siirt Siirt 'te vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.Ensar, Ulu, Ebul Vefa, Abdulhakim Sancak Çarşı, Halit Bin Velid ve Yeni Mahalle camilerinde gerçekleştirilen programlara katılan vatandaşlar, ellerini semaya açarak dua etti.Programlarda, Kur'anı Kerim ve okundu, ilahiler seslendirildi.

Kaside Doğum Günü 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
Bodrumdaki Yıkımların Yüzde 99u TamamlandıBodrumdaki Yıkımların Yüzde 99u Tamamlandı
Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzelTunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel
Ay İle Yıldızın Buluşması Görenleri BüyülediAy İle Yıldızın Buluşması Görenleri Büyüledi
Apollon Smintheus Tapınağında Bizans Hazinesi BulunduApollon Smintheus Tapınağında Bizans Hazinesi Bulundu
10 Aylık Meganın Fiyatı Dudak Uçuklatıyor10 Aylık Meganın Fiyatı Dudak Uçuklatıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı