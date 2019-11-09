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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mevlit Kandili idrak edildi - ANTALYA

Mevlit Kandili idrak edildi - ANTALYA

- Mimar Sinan Kongre Merkezi - Mevlit Kandili idrak edildi - Güney Afrikalı Hafız Abdurrahman Sadien'in Kur'an okuması Antalya 'da Mevlit Kandili kutlandı - Güney Afrikalı Hafız Abdurrahman Sadien, Kur'an - ı Kerim okuduANTALYA (AA) - Antalya 'da düzenlenen Mevlit Kandili programında, dünyaca ünlü Güney Afrikalı Hafız Abdurrahman Sadien, Kur'an - ı Kerim tilaveti sundu. Antalya Valiliği tarafından, Kepez Belediyesi ile Antalya İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (ANİMDER) işbirliğiyle Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde Mevlit Kandili etkinliği düzenlendi.
Programda, Güney Afrikalı Dünya Kur'an - ı Kerim okuma birincisi Hafız Abdurrahman Sadien, dünya üçüncüsü Selim Seyyar, Suriyeli hafız Muhammed Jamal ve hafız Süleyman Aykut, Kuran okundu.Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Pişgin, "Ümmet Bilinci" konulu sunum yaptı.Toplantıda, Tayland'ın Pattani bölgesinde yapımı süren 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu yararına bağış toplandı.

İlahi Gesi 

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