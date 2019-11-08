Mevlit Kandili - HATAY

: - Mevlit Kandili programı - Habib - i Neccar Camisi dışarıdan görüntüsü - Cemaatin camiye geliş görüntüleri - Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu vaaz verme görüntüleri - Cemaatten görüntülerMevlit KandiliHATAY - (AA) - Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib - i Neccar Camisi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Program kapsamında Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu vaaz verdi, Kuran - ı Kerim tilaveti, mevlit okundu ve dualar edildi.Caminin dolması üzerine çok sayıda vatandaş, avluya serilen halılar üzerinde namaz kıldı.Cami çıkışında vatandaşlara lokum dağıtıldı.
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