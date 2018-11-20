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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Mevlit Kandili coşkusu - SARAYBOSNA

Mevlit Kandili coşkusu - SARAYBOSNA



: - Tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi - Camideki programdan detaylar - Kenan Music açıklaması - Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaman'ın açıklaması - Remzija Pitic açıklaması Saraybosna 'da Mevlit Kandili - Tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde düzenlenen kandil programında Kur'an - ı Kerim, mevlit ve ilahiler okunduSARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna 'da, Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili münasebetiyle program düzenlendi.
Bosna Hersek İslam Birliği Saraybosna Meclisi tarafından Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği iş birliğinde tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde yapılan programda Kur'an - ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu. Saraybosna Başimamı Kenan Music, bugün burada Hz. Muhammed'in anılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, camiyi dolduran kalabalığa onun hayatından kesitler anlatıp hadisleri ile mesajlar verdi.Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaman ise dini, maneviyatı, geleneği ve kimliği güçlendiren bu tür programların düzenlenmesinin öneminin altını çizdi.Gorazde Müftüsü Remzija Pitic de Hz. Muhammed'in tüm insanlığa gönderilmiş bir peygamber olduğunu vurgulayarak, "Hz. Muhammed bizim aynamızdır. İslam, Peygamberimiz olmadan tam değildir. Bizlere namazı, orucu, haccı ve insan ilişkilerini öğreten odur." ifadelerini kullandı.

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