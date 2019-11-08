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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Mevlit Kandili coşkusu - MERSİN

Mevlit Kandili coşkusu - MERSİN

- Mevlit Kandili programı - 6 minareli Muğdat Camisi - Kur'an okuyan vatandaşlardan görüntüler - Dua edilmesi - Hutbeyi dinleyen vatandaşlar - Namaz kılınması - İlahi okunması Mersin Mersin 'de vatandaşlar, kandil coşkusunu, Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yaşadı.Kur'an - ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dua edip namaz kılan vatandaşlara lokum ve şeker ikram edildi.

İlahi Kandil 

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