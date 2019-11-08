Mevlit Kandili coşkusu - KARS

- Sarıkamış Merkez Camisi'nde düzenlenen mevlit programı - Cami içerisinde namaz kılanlar - Sakal - ı Şerifin vatandaşlara gösterilmesiMevlit Kandili coşkusuŞehitler diyarı olarak da adlandırılan Kars ’ın Sarıkamış İlçesinde Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Merkez Cami'ye gelen vatandaşlar namaz kıldı, Kur'an - ı Kerim okudu. Daha sonra İlçe Müftülüğünce Sakal - ı şerif vatandaşlara gösterildi.
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