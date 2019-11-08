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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Mevlit Kandili coşkusu - ERZİNCAN

Mevlit Kandili coşkusu - ERZİNCAN

- Erzincan Terzibaba Cami drone görüntüleri - Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin'in vaaz vermesi - Cemaatin namaza başlaması Doğu'da Mevlit Kandili coşkusu - Erzincan , Ardahan ve Kars'ta Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiERZİNCAN (AA) - Erzincan , Ardahan ve Kars'ta Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Erzincan 'da Terzibaba Camisi başta olmak üzere kentteki camilere gelen vatandaşlar, Kur'an - ı Kerim okudu, namaz kılıp dua etti. Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin, vatandaşlara verdiği vaazında, feyiz, bereket ve hikmetlerle dolu olan kandil gecesinin insanlık alemi için hayra, huzura, barışa vesile olmasını diledi."Mevlid - i Nebi Haftası"nın bu yılki temasının "Peygamberimiz ve aile" olduğunu belirten Çetin, "Güzel bir örnek, hak ve hakikatın şahidi, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderilen Efendimiz Muhammed Mustafa’ya salatü selam olsun. İnsanlığı vahyin ışığında karanlıklardan aydınlığa çıkaran kutlu Nebi'nin doğum yıl dönümü olan bu mübarek geceye ulaşmanın sevincini yaşayan mümin kardeşlerimin Mevlit Kandillerini tebrik ediyor, daha nice kandillere sağlıkla erişmemizi Cenab - ı Hak’tan niyaz ediyorum." dediVatandaşlardan bazılarının soğuk havaya rağmen cami avluları ile kaldırımlarda namaz kıldığı görüldü.
Kentteki bazı camilerde ise Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ile mevlit şekeri dağıtıldı.

Kandil Gecesi Kaldırımlar Kandil 

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