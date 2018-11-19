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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mevlid-i Nebi Haftası - ANKARA

Mevlid-i Nebi Haftası - ANKARA

- Mevlid - i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında kurulan stant - Stanttaki Kur'an - ı Kerim, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, gül ve kandil lokumu - Stant açılışı için kurdele kesimi - Vatandaşlara ikramların dağıtılması - Çankaya Müftüsü Ali Gülden'in konuşmasıMevlid - i Nebi Haftası - Başkentin Çankaya ilçesinde, Mevlid - i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında, halka Kur'an - ı Kerim, dini kitaplar, gül ve kandil lokumu hediye edildiANKARA (AA) - Başkentin Çankaya ilçesinde, Mevlid - i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında, halka Kur'an - ı Kerim, dini kitaplar, gül ve kandil lokumu hediye edildi.İlçe Müftülüğünce, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda etkinlikler için stant kuruldu. Burada halka Kur'an - ı Kerim, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, gül ve kandil lokumu hediye edildi.Çankaya Müftüsü Ali Gülden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yaş grubuna yönelik dini materyallerle halka ulaşmak istediklerini söyledi.

İlçe genelinde Mevlid - i Nebi Haftası kapsamında camilerde düzenleyecekleri programların bugünden itibaren başladığını aktaran Gülden, etkinliklerin 25 Kasım'a kadar devam edeceğini belirtti.
Gülden, "Üniversitelerde, liselerde ve orta öğretim kurumlarında konferans programlarımız, kitap dağıtımlarımız, okul müdürlükleri ile işbirliği içerisinde birtakım etkinliklerimiz olacak. Bu hafta boyunca etkinliklerimiz böyle devam edecek." diye konuştu.

Muhabir Konferans Kandil 

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