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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Mevlevi İlahiler' konserinde Halil Necipoğlu sahne aldı - BURSA Video

'Mevlevi İlahiler' konserinde Halil Necipoğlu sahne aldı - BURSA Video

"Mevlevi İlahiler" konserinde Halil Necipoğlu sahne aldı - BURSA - Halil Necipoğlu'nun sahne performansı Bursa 'da "Mevlevi İlahiler" konserinde Halil Necipoğlu sahne aldıBURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği ve Tasavvuf Müziği Bölümü tarafından düzenlenen "Mevlevi İlahiler" programına Halil Necipoğlu konuk oldu.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri Şef İlker Cansevdi yönetti.Konserde koro ve solistler tarafından seslendirilen tasavvuf müziği eserleri sanatseverler tarafından beğeni kazandı.Sahne alan Halil Necipoğlu kendine has yorumuyla hicaz makamındaki eserleri yorumladı.Konser sonunda Halil Necipoğlu ve orkestranın performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

İlahi Forma Tasavvuf Kışla 

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