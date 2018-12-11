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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - KONYA Video

Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - KONYA Video

- Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü - Mevlana Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda açılan stantlar - Ney yapım ustası Ahmed Şahin'in sunumu - İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Ahmet Özhan'ın konseri - Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun sema gösterisiMevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin dördüncü günü, düzenlenen etkinliklerle son erdiKONYA (AA) - Bu yıl "Selam Vakti" temasıyla gerçekleştirilen Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin dördüncü günü, düzenlenen etkinliklerle son erdi.Mevlana Celaleddin - i Rumi, vefatının 745. yılında törenlerle anılıyor. Her yıl 7 - 17 Aralık'ta düzenlenen anma törenlerine yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçi katılıyor.Etkinlikler kapsamında Mevlana Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda açılan çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların tanıtım stantları da ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.Mevlana Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda etkinlik boyunca her akşam düzenlenen atölye çalışmaları kapsamında bu akşam ney yapım ustası Ahmed Şahin, ney yapım sanatı hakkında ziyaretçilere sunum yaptı.Neyden daha pürüzsüz ses elde etmeyi sağlayan başpareyi anlatarak sunumuna başlayan Şahin, ney çalmanın inceliklerinden bahsederek sunumunu sonlandırdı.Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda solistliğini Ahmet Özhan'ın yaptığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, eserlerini dinleyicilerin beğenisine sundu.Ömer Tuğrul İnançer'in Mesnevi sohbetinin ardından Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından sema ayin - i şerifi icra edildi. Etkinliğe çok sayıda yerli ve yabancı turist ilgi gösterdi.İranlı turistlerin programa yoğun ilgi göstermesi nedeniyle sunum Türkçe ve İngilizcenin yanı sıra Farsça da yapıldı.

Cenin İran Yabancı Turist Ziyaretçiler İngilizce 

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