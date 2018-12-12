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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - KARAMAN Video

Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - KARAMAN Video

- Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Lütfi Elvan Kültür Merkezi'ndeki Sema gösterisi - Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru'ya hediye takdim edilmesiMevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Bayru: - "Onun düşünce sistemi üzerine kurulan Mevlevihaneler, Türk kültürünün temel taşları olmuş ve bilgiyi günümüze kadar taşımışlardır"KARAMAN (AA) - Karaman 'da Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında sema gösterisi düzenlendi.
Lütfi Elvan Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, Mevlana'nın annesi, büyük annesi ve birçok yakınının mezarının Karaman 'da olduğunu söyledi.

Kendileri için Karaman 'ın yerinin çok farklı olduğunu ifade eden Bayru, şunları kaydetti:" Karaman yüzyıllar önce Mevlana ve ailesine nasıl sahip çıktıysa bugün de sahip çıkmaktadır. Günümüzden 8 asır önce yaşamış olmakla birlikte eserleri üzerinde hala araştırmalar yapılan, gün geçtikçe fikirleri daha da önem kazanan Mevlana Celaleddin Rumi, Türk İslam düşünürlerinin en önemlilerinden biridir. Hz. Mevlana'nın Hakk'a yürüyüşünden sonra oğlu Sultan Veled ve dostları tarafından 13. yüzyılın sonlarında tesis edilen Mevlevilik, sadece Anadolu'da değil Balkanlar'da, Asya'da, Afrika'da ve Arap Yarımadası'ndaki insanları da yüzyıllarca aydınlatan ve hala da aydınlatmaya devam eden bir 'olgun insan' yetiştirme yolu olmuştur. Onun düşünce sistemi üzerine kurulan Mevlevihaneler, Türk kültürünün temel taşları olmuş ve bilgiyi günümüze kadar taşımışlardır."Bayru, konuşmasının sonunda katılanlara sema hakkında bilgi verdi.Daha sonra Uluslararası Mevlana Vakfı, tasavvuf musikisi eşliğinde sema gösterisi sundu.Programın sonunda Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Esin Çelebi Bayru'ya, Karaman Valisi Fahri Meral Mevlana'nın torunu Faruk Hemdem'e, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er de Uluslararası Mevlana Vakfı Konya Şube Başkanı Nadir Karnıbüyükler'e çiçek takdim etti.

İslam Tasavvuf Düşünür 

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