Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Meslektaşlarının gününü çektikleri kliple kutladılar - SİVAS Haberi

Meslektaşlarının gününü çektikleri kliple kutladılar - SİVAS Haberi

- Klip - BİLSEM Müdürü Adem Uzun ile röportajMeslektaşlarının gününü çektikleri kliple kutladılar - Sivas 'ta Milli Eğitim Müdürü ve 25 öğretmen, Öğretmenler Günü için "Benim Adım Öğretmen" adlı parçaya klip hazırladıSİVAS (AA) - Sivas Bilim Sanat Merkezi tarafından İl Milli Eğitim Müdürü ve 25 öğretmenin katılımıyla Öğretmenler Günü için "Benim Adım Öğretmen" adlı parçaya klip çekildi.Hazırlanan klip, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketleri" tanıtım toplantısında izletildi.Öğretmenler Günü dolayısıyla yaklaşık 2 haftada çekilen klipte İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve 25 öğretmen rol aldı.Enstrüman da çalan eğitimciler, "Benim Adım Öğretmen" adlı parçayı kentin çeşitli mekanlarında seslendirdi ve meslektaşlarına hediye etti. Sivas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Adem Uzun, AA muhabirine, projenin BİLSEM tarafından hazırlandığını söyledi.

Kentte görev yapan öğretmenlerle "Benim Adım Öğretmen" adlı parçayı seslendirdiklerini belirten Uzun, "Bu klibi tüm öğretmenlerimize hediye etmeyi planladık. İl Milli Eğitim Müdürümüz ve 25 öğretmenimiz klipte aktif rol aldı. Öğretmenler parçayı seslendirdi, enstrüman çaldı. Amacımız, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel Türkiye'deki öğretmenlerimize bir hediye sunmaktı. Klibi hazırlarken her branştan öğretmene yer vermeye gayret ettik." diye konuştu.
Klibin, sosyal medyada da yayımlanacağı öğrenildi.

Sosyal Medya Muhabir Öğretmenler Toplantı Öğretmen 

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı