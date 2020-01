Mersin'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı İzle

-Yemlerin kovalara konulması

- Mersin'de Doğa Korumu ve Milli Parklar şubesi tarafından karla kaplı yüksek rakımlarda yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için dogaya 3 bin 320 kilogram yem bırakıldı. Yıl sonuna kadar yaban hayvanları için 10 bin kilogram yem bırakılması hedefleniyor. Doğa Korumu ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü her yıl kış şartlarının çetin geçtiği dönemlerde özellikle karlarla kaplı yüksek rakımlarda yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıyor. Kullanılan yemler ve yemlerin bırakılacağı noktalar özenle seçiliyor. Yaban hayvanlarının yemlerden uzun süre faydalanması için de yemler ağaç altlarındaki karsız toprak üzerine bırakılıyor. Mersin genelinde yemleme çalışmaları devam etmekle birlikte, yıl sonuna kadar 5 bin kilogram besi yemi, 500 kilogram pazar artığı, 3 bin kilogram saman, bin 500 kilogram ot ve yonca olmak üzere toplamda 10 bin kilogram yem bırakılması hedefleniyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürü Ömer Arslan her yıl kış şartlarının çetin geçtiği dönemlerde yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptıklarını belirtti.

Mersin genelinde yüksek rakımlarda yemleme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Arslan, "Yöremizde yaşayan bütün yaban hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bu yılda Mersin Şube Müdürlüğü olarak yaban hayvanlarına 2 bin kilogram besi yemi, bunlar buğday, mısır, arpa ve benzeri, 750 kilogram saman, 70 kilogram pazar artığı ve 500 kilogram da yonca olmak üzere toplamda 3 bin 320 kilogram yem atılmıştır. Bugün de Erdemli Doğa Koruma Milli Parklar şefliğimiz sınırlarımız dahilinde bulunan Güneyli Mahallesi Tolaz mevkisinde yemleme çalışması yapmak için toplandık. Çalışma kapsamında bugün burada 300 kilogram besi yemi, buğday, mısır, arpa ve 100 kilogram pazar artığı, ekmek ve yeşillik kullanılarak sahada her çeşit hayvanın yem ihtiyacını karşılamaya çalışacağız. Bunun sonucunda da yaban hayvanlarının karlarla kaplı bu yüksek rakımlarda hayatlarını devam ettirmelerini sağlayacağız" diye konuştu.

Yemleme yapılan bölgenin özellikle koruma altındaki ardıç kuşlarının yaşam alanı olduğuna da dikkat çekildi.



