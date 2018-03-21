Mersin açıklarında dev pamuk cinsi köpek balığı yakaladı

-Balığın ağzının açılması

-Balığın ağzından görüntü

-Balıktan görüntü

-Balığın fotoğrafının çekilmesi

-Balıktan görüntü

-Balığın kesilmesi

-Balığın ciğerinden görüntü

-Balığı yakalayan geminin kaptanı Halil Polat'ın konuşması

-Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat'ın konuşması

-MEÜ Su Ürünleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Deniz Ayas'ın konuşması

-Balığın ölçümünün yapılmas



( MERSİN )- Mersin açıklarında balıkçılar, 4 metre uzunluğunda ve yaklaşık 400 kilogram ağırlığında dev pamuk cinsi köpek balığı yakaladı- 6 solungacı, 1,5 metre ciğeri bulunan köpek balığı, Akdeniz'de bugüne kadar yakalan en büyük köpek balığı oldu- Kaptan Halil Polat:- "Akdeniz'de görünen en büyük köpek balığı"- MEÜ Su Ürünleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Deniz Ayas:- "Bu büyüklükte bir balıkla ilk defa karşılaşıyoruz" MERSİN



- Mersin açıklarında balıkçılar, 4 metre uzunluğunda ve yaklaşık 400 kilogram ağırlığında dev pamuk cinsi köpek balığı yakaladı. 6 solungacı, 1,5 metre ciğeri bulunan köpek balığı, Akdeniz'de bugüne kadar yakalan en büyük köpek balığı oldu. Mersin açıklarında dün avlanmaya çıkan balıkçıların ağlarına, dev köpek balığı takıldı. 4 metre uzunluğunda ve yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki pamuk cinsi köpek balığı, Akdeniz'de bugüne kadar yakalanan en büyük köpek balığı oldu. 6 solungacı, 1,5 metre ciğeri bulunan köpek balığı, görenlerinde büyük ilgisini çekti. Sabah saatlerinde balık pazarına getirilen balığı görenler fotoğrafını çekerken, meraklı gözlerle uzun süre balığı incelediler. Akdeniz'de yakalanan en büyük köpek balığı olması dolayısıyla da Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden bir ekip, balık üzerinde inceleme yaparak, bazı ölçümler yaptı. "Akdeniz'de görünen en büyük köpek balığı" Balığın yakalandığı teknenin kaptanı Halil Polat, köpek balığını dün Akdeniz açıklarında yakaladıklarını kaydederek, "Baya bizi zorladı. Boyu 3,5-4 metre. Kilosu da 400 kilo civarında. Bugüne kadar böyle birşey görmedim. 3 saat uğraştık. Tekneyi bildiğiniz yan yatıra yatıra en son teknemize alabildik. Daha öncede yakaladık ama şu ana kadar yakaladığımız bu. Akdeniz'de görünen en büyük köpek balığı" diye konuştu.

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat ise balığın dün gece avlanmaya çıkan balıkçılar tarafından yakalandığını ifade ederek, "Havaların ısınmasıyla birlikte köpek balıkları da arttı. Normalde Mayıs ve Nisan ayında çıkan köpek balıkları Mart aylarında da çıkmaya başladı.

Yani halkımız bunlardan korkmasın. Bunlar insanların yüzdüğü sahaya gelmezler. Bu köpek balığının avlanma sahası 12 milin dışındadır. Bu hayvan da balıkların peşine oraya geliyor. Balık ağlara gelirken, buda ağlara takılarak yakalanıyor. Eti beyazdır. Ciğerini ölçüt 1,5 metre ciğeri vardı. Onun içinde dünyada kansere yakalanmayan tek canlı köpek balığıdır. Zaten bu balığın eti de ciğeri de kanser hastalığı tedavisinde kullanılıyor. Bizde tavsiye ediyoruz. Derneğimize kayıtlı kanser hastaları var. Bunun kesimini yapacağız ve ücretsiz dağıtacağı" ifadelerini kullandı. MEÜ Su Ürünleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Deniz Ayas da bu türün hedef bir tür olmadığını söyledi.



Bu dönemde trol balıkçılarının derin sularda avlanma yaptığını belirten Ayas, "Daha çok kırmızı derin su karidesi avcılığı sırasında yanlışlıkla bu tür yakalanıyor. Bu tür tüm dünyada dağılımı olan bir tür. İnsanlar için herhangi bir tehlikesi yok. Bu tür genellikle derin suda yaşar ve kıyıyla bağlantısı çok bulunmaz. O yüzden bir tehlikesi yok. Bu türün beslenme rejiminde genellikle büyük iri balıklar ve karides, kalamar gibi omurgasız türler bulunur. Ekonomik bir tür aslında. Bizim ülkemizde tek tek bireyler halinde derin suda bulunduğu için çok fazla üstüne düşülmüyor. Özellikle Avustralya kıyılarında yoğun olarak bulunuyor. Eti tüketiliyor. Ciğeri de çok büyük. Ciğerinde de balık yağı elde ediliyor" şeklinde konuştu.

"Daha önce Akdeniz'de bu büyüklükte bir bireyi görmedik" Özellikle okyanus ülkelerinde bu balığın etinin lezzetli olmasından kaynaklı tüketildiğinin altını çizen Ayas, "Bu dönemlerde, derin su avcılığının yoğun olduğu dönemlerde bu tür gibi derin su türleriyle karşılaşabiliyoruz. Ancak bu köpek balığı türü bizim için ilginç. Diğer köpek balıklarından farklı olması, 6 tane solungaçlarının olmasından kaynaklı. Ayrıca bu tür büyüklükte bir bireyi daha önce Akdeniz'de biz görmedik. Mersin sahillerinde de ilk kez bu türle karşılaşıyoruz. Daha önce ki çalışmalarda Akdeniz'de bir kaç tane küçük köpek balıklarıyla karşılaşılmıştı. Bu büyüklükte bir bireyle ilk defa karşılaşılıyor. Bizde bu türün çeşitli ölçümlerini yaptık. Bu ölçümlerle de bir bilimsel anlamda bir kayıt oluşturacağız. İnsanlar için tehlikeli tehlikeli değil. Bu balık yenilebilir ve lezzetlidir" dedi.

(KRY-

