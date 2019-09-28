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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği - MUĞLA

Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği - MUĞLA

- Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği - Sünnet şöleninden görüntüler - Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün açıklaması - Muğla Zihinsel Engelliler Derneğince düzenlenen ve engelliler tarafından düzenlenen sergiden görüntülerMenteşe Kültür ve Sanat Şenliği - Muğla 'da bu yıl 5'incisi düzenlenen şenlikte 20 çocuk sünnet ettirildiMUĞLA (AA) - Muğla 'da Menteşe Belediyesince bu yıl beşincisi düzenlenen "Kültür ve Sanat Şenliği"nde sünnet şöleni yapıldı.Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, sünnet olan 20 çocuğa çeyrek altın takarak zeybek oynadı.Gümüş, gazetecilere, şenlik kapsamında her yıl toplu sünnet etkinliği yapıldığını söyledi.

Çocukların erkekliğe ilk adımlarını attıkları mutlu günlerinde yanlarında olduklarını belirten Gümüş, kırsal mahallelerde yaşayan 20 çocuğun sünnetinin belediye tarafından yaptırıldığını anlattı.Sünnet olan çocuklar, konvoyla şehir turu attı ve lunaparkta eğlendi.Ayrıca şenlikte Muğla Zihinsel Engelliler Derneğince düzenlenen ve engelliler tarafından üretilen el emeği eserlerin yer aldığı sergi açıldı.Şenlik, şarkıcı Gökçe'nin akşam vereceği konserle devam edecek.

Sünnet Şöleni Çeyrek Altın Şarkıcı 

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