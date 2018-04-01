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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Melen Çayı raftingcileri ağırlıyor - DÜZCE

Melen Çayı raftingcileri ağırlıyor - DÜZCE

- Detaylar - Drone görüntüler - Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe röportajı - Rafting yapmak için çevre illerden Melen Çayı'na gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturduDÜZCE (AA) - Hafta sonu tatilini fırsat bilenler, Melen Çayı'nda rafting yaptı.Rafting yapmak için Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyüne gelen sporseverler, çay çevresinde bulunan işletmelerde yoğunluk oluşturdu.Ankara, İstanbul, Sakarya ve çevre illerden Melen Çayı'na gelenler, özel kıyafetlerini giyerek rafting yapmanın keyfini çıkardı. - "Tesislerde yüzde 100 oranında doluluk yaşanıyor"Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Melen Çayı'nda rafting sezonunu başlattıklarını söyledi.

İlk günden itibaren yoğun taleple karşılaştıklarını ifade eden Tepe, şöyle konuştu:"Geçen hafta başlayan rafting sezonu, tüm hızıyla misafirlere adrenalin dolu anlar yaşatıyor. İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa ve çevre illerden Melen Çayı’na gelen misafirlerimiz, rafting tesislerini doldurdu. Tesislerde yüzde 100 oranında doluluk yaşanıyor. İşletmecilerimiz bu durumdan son derece memnun."Rafting yapan herkesin memnun kaldığını aktaran Tepe, "Misafirlerimiz inanılmaz bir gün geçiriyor. 16 kilometrelik parkurda misafirlerimizle su ve doğa ile iç içe eğlenceli dakikalar yaşıyoruz." dedi.
Tepe, bu mevsim 100 bin kişiye rafting yaptırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

İsaf Karya Muhabir Adrenalin 

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