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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Mega yat 'Lady E' Marmaris Limanı'na bağlandı - MUĞLA Haberi

Mega yat 'Lady E' Marmaris Limanı'na bağlandı - MUĞLA Haberi

Mega yat "Lady E" Marmaris Limanı'na bağlandı - MUĞLA - Mega yat "Lady E" Marmaris Limanı'na bağlandı - Limandan ve yattan detaylarıMega yat "Lady E" Marmaris Limanı'na bağlandıMUĞLA (AA) - Cayman Adaları bayraklı 68,5 metre uzunluğundaki "Lady E" isimli mega yat Marmaris'e geldi.Mega yat, Marmaris Limanı'ndaki küçük iskeleye yanaştırıldı. Cumaya kadar ilçede kalacağı belirtilen yata, İzmir Aliağa'dan gelecek tankerle akaryakıt ikmali yapılacağı bildirildi.
Çelik gövdeli ve alüminyum üst yapılı, içerisinde jakuzi, spa havuzu ve spor salonu da bulunan mega yatta 19 mürettebat çalışıyor.Suit odalarında 12 konuk ağırlayabilen yatın yaz aylarında haftalık kirasının 497 bin avro olduğu öğrenildi.

Uzunlu Karya Gövdeli Alüminyum Jakuzi 

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