.'Medeniyetler Diyarı Bursa' sahnelendi İzle

."Medeniyetler Diyarı Bursa " sahnelendi - Gösterilerden görüntü"Medeniyetler Diyarı Bursa " sahnelendiBURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Tarihi Kentler Birliği toplantısı kapsamında "Medeniyetler Diyarı Bursa " gösterisi sahnelendi.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Bursa kültürünün tanıtımına yönelik gösteriler yapıldı. Bursa , Gezek, Muğla, Artvin, Üsküp, Sema ve Roman yörelerinden çeşitli dans grupları yöresel kıyafetleri ve müzikler eşliğindeki gösterilerini Bursa lılar için sundu.Gecenin sonunda seyircileri selamlayan gruplar uzun süre ayakta alkışlandı.