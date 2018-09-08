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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
.'Medeniyetler Diyarı Bursa' sahnelendi İzle

.'Medeniyetler Diyarı Bursa' sahnelendi İzle

."Medeniyetler Diyarı Bursa " sahnelendi - Gösterilerden görüntü"Medeniyetler Diyarı Bursa " sahnelendiBURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Tarihi Kentler Birliği toplantısı kapsamında "Medeniyetler Diyarı Bursa " gösterisi sahnelendi.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Bursa kültürünün tanıtımına yönelik gösteriler yapıldı. Bursa , Gezek, Muğla, Artvin, Üsküp, Sema ve Roman yörelerinden çeşitli dans grupları yöresel kıyafetleri ve müzikler eşliğindeki gösterilerini Bursa lılar için sundu.Gecenin sonunda seyircileri selamlayan gruplar uzun süre ayakta alkışlandı.

Cenin Yöresel Kıyafet Toplantı Kışla 

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