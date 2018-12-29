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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
MDOB'tan Yeni Yıl Konseri - MERSİN

MDOB'tan Yeni Yıl Konseri - MERSİN

- MDOB'tan Yeni Yıl Konseri - Mersin Devlet Opera ve Balesi binasının detay görüntüsü - Seyircilerden detaylar - Konserden genel görüntülerMDOB'tan Yeni Yıl KonseriMERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Yeni Yıl Konseri verdi. Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen, orkestra şefliğini Orhan Şallıel'in yaptığı konserde, MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Bengi İspir Özdülger ile sanatçılar Nihan Çetin Aydın ve Faik Mansuroğlu solist olarak görev aldı.Programda, dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin yanı sıra "Senfonik harmandalı", "Woman in love", "Caravan" ve yeni yılla özdeşleşen "Jingle Bells" parçaları seslendirildi.Renkli repertuvarıyla beğeni toplayan konser yaklaşık 1 saat sürdü.

Harmandalı Yeni Yıl 

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