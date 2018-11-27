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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
MDOB'dan 'Tangopera' müzikali - MERSİN

MDOB'dan 'Tangopera' müzikali - MERSİN

MDOB'dan "Tangopera" müzikali - MERSİN - Tangopera müzikalinden görüntüler - Sahnede sanatçılardan detaylarMDOB'dan "Tangopera" müzikali - Görsel şovlarıyla dikkati çeken "Tangopera" müzikalinin prömiyeri kapalı gişe sahnelendiMERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), etkileyici müzikleri ve görsel şovlarıyla dikkati çeken "Tangopera" müzikalinin prömiyerini kapalı gişe sahneledi.MDOB tarafından Mersin Kültür Merkezi'nde ilk kez sahnelenen ve librettosunu Murat Göksu'ya ait olan eserin, orkestra şefliğini de Serdar Yalçın üstlendi.Yönetmenliğini ve koreografisini Uğur Seyrek'in, koro şefliğini Anıl Aydın'ın yaptığı eser, görsel şovlarıyla dikkati çekti.MDOB orkestra ve korosunun eşlik ettiği eserde, başrolleri Sevil Erçak, Funda Uyanık, Dağhan Ergün, Erhan Kaya, Korhan Dinçer, Erdem Özdemir, Nihan Çetin Aydın, Serkan Karagöz, Beste Berk, Duygu Çınar, Ayşegül Devrim Dinçer, Dilara Köse, Ayşin Alev Lal ve Victoriia Medunka paylaştı.Kapalı gişe sergilenen eser, izleyicilerden büyük alkış aldı."Tangopera" müzikali, yıllar süren eğitiminin ardından iş bulamayan Alexsandro'nun, "Zamansızlar" adlı barda işe başlaması ve sonrasında gelişen olayları anlatıyor.

Müzikal 

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