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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
MDOB, 'Amadeus' balesinin prömiyerini sahneledi - MERSİN Video

MDOB, 'Amadeus' balesinin prömiyerini sahneledi - MERSİN Video

MDOB, "Amadeus" balesinin prömiyerini sahneledi - MERSİN - Mersin Devlet Opera ve Balesi binası ve sanatseverler - Amadeus balesinin sahnelenmesi - Kapalı gişe sahnelenen bale sanatseverlerin beğenisine sunulduMERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Amadeus" balesinin prömiyerini kapalı gişe sahneledi.Orkestra şefliğini Murat Kodallı'nın üstlendiği, müzikleri Kaha Tsabadze, Zurab Nadareihvili ve Ziya Arman'a ait bale Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Koreografisi geçen yıl hayatını kaybeden Nugzar Magalashvili’ye ait balenin dekor ve kostüm tasarımını İsmail Dede, ışık tasarımı Tarı Deniz'e ait eserin sorumluluğunu Serhat Elifer üstlendi.Librettosunu Medeia Magalashvili'nin yazdığı ve ünlü besteci Mozart'ın hayatından kesitler sunan eserde Burak Serkan Cebeci, Burak Kayıhan, Ilgaz Arslan, Ozan Demirbaş, Eren Keleş, Özlem Şenormanlılar, Meltem Ayar, Önder Acar, Taner Oğuzhan, Tarkan Günal ve Serin Saybaşılı sahne aldı.Yaklaşık iki saat süren gösteri sonunda sanatseverler sanatçıları uzun süre alkışladı.

Aybaşı Ormanlı Kışla 

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