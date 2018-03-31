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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Mart ayında deniz keyfi - MUĞLA

Mart ayında deniz keyfi - MUĞLA

- Fethiye Ölüdeniz'de güneşli hava ve denizin keyfini çıkaran vatandaşlar - Yamaç paraşütü yapanlar - İztuzu Plajı'nda denize girenler - Bodrum'da koyda yüzenler - Sahilde yürüyüş yapanlar - Çay bahçelerinde oturan vatandaşlar - Parkta oynayan çocuklar - Yelken sporu yapan çocuklar Muğla 'da mart ayında deniz keyfi - Güneşli havayı fırsat bilenler, denize girmenin ve sahillerde dolaşmanın keyfini yaşadıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın gözde turizm merkezlerinde sıcak havayı fırsat bilenler, sahillerde dolaşmanın ve denize girmenin keyfini çıkardı.Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde bazı vatandaşlar sahilde yürüyüp, kafelerde kitap okudu.Bodrum ilçesinde de sahilde yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistler Cumhuriyet Caddesi, Kumbahçe sahili, Paşatarlası ve Kale caddelerinde yoğunluğa neden oldu. Bazı turistler çocuklarıyla denize girip güneşin tadını çıkardı, balık tuttu.Ortaca ilçesinin turistik Dalyan Mahallesi'nde tatilciler günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarları görme fırsatı yakaladı. Tekneyle kanal gezisinin ardından İztuzu Plajı'na ulaşan tatilcilerden bazıları sahilde yürüyüş yaptı, bazıları da denize girdi.Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda da vatandaşlar, denize girmeyi ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.Macera tutkunları Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin bin 200 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz'in manzarasını izleme fırsatı buldu.

Yamaç Paraşütü Yabancı Turist Salda Güneşli Hava Güneşli 

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