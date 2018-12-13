Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Marmaris’te denizin çekilmesi deprem endişesine neden oldu

- Marmaris’te denizin çekilmesi deprem endişesine neden oldu

Deniz görüntü

Uzunlu İçmeler Deprem Uttu Kış Mevsimi 

-vatandaş röp.

( MUĞLA ) MUĞLA

- Marmaris’te denizin bazı yerlerde 20 metreye kadar çekilmesi, ilçe sakinlerinde deprem olacak endişesine neden oldu. Deniz çekilmesinin her yıl yaşanan bir olay olduğunu söyleyen bazı vatandaşlar ise sahilde balık tuttu. Marmaris’te denizin bazı noktalarda 20 metreye kadar çekilmesi ilçe yaşayanlarında deprem olacak endişesine yol açtı. İlçe merkezinden İçmeler Mahallesi’ndeki sahile kadar farklı uzunluklarda deniz çekilmesi yaşandı. Çekilme bazı ilçe yaşayanlarının korkmasına neden oldu. Denizin çok çekildiğini belirten Marmaris yaşayanı Muzaffer Sonuç: “Deniz çok çekiliyor. Bizim geldiğimiz zamanlar çekilme 6 metreydi şimdi 12 metre oldu. Bu depremin habercisi mi orasını bilemiyoruz. Depremden korkmuyorum. Olacağı varsa olur. Bu konuda yapacağımız bir şey yok. Ama çok büyük dalgalar olursa korkarız tabi. Ama burada büyük dalgalar olmaz" dedi.
Sıtkı Gürer isimli vatandaş ise; “20 yıldır Marmaris’te yaşıyorum. Bu çekilme her kış mevsiminde olur. Depremle alakalı olduğunu sanmıyorum“ diye konuştu.
(RT-MB-
İlgili Foto Galeriler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Ara Güler Son Yolculuğuna UğurlandıAra Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Balıkçılar Tesadüfen Tarih BulduBalıkçılar Tesadüfen Tarih Buldu
Türk Yıldızları İstanbul SemalarındaTürk Yıldızları İstanbul Semalarında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı