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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Marmara Denizi'nde fırtına - BALIKESİR

Marmara Denizi'nde fırtına - BALIKESİR

- Detay - Fırtına görüntüleri - Balık kabzımalı Cem Tecimen'in açıklaması - DetayMarmara Denizi'nde fırtına - Fırtına Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde yaşamı olumsuz etkiliyorBALIKESİR (AA) - Marmara Denizi'nde sabahın erken saatlerinden bu yana etkili olan fırtına Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde yaşamı olumsuz etkiliyor.Fırtına nedeniyle limanda demirli bulunan balıkçı tekneleri denize açılamazken, yüksekliği zaman zaman 2 - 3 metreyi bulan dalgalar mendirek duvarlarını aşıyor.Bazı balıkçı tekneleri fırtınadan zarar görmesin diye kıyıya çekildi. Bandırma Limanı'na gelen büyük tonajlı yük gemileri de römorkörler yardımıyla doklara yanaştırılıyor. - Balık fiyatları da yükseldiİlçede fırtına nedeniyle balık fiyatlarının da yükseldiği bildirildi.
Balıkesir Su Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık, AA muhabirine, bu sabah Bandırma Su Ürünleri Balık Hali'ne sadece 70 kasa sardalya geldiğini ve kasası 100 liradan işlem gördüğünü belirtti.
Işık, son haftalarda rüzgarın balık avını da etkilediğini, balıkçılarını denize açılamadığını ifade etti.
Balık hali esnafından Cem Tecimen de şiddetli rüzgar nedeniyle bütün kayıkların demirlediğini aktararak, şunları kaydetti:"Çanakkale, Ege, Marmara, Erdek, her yerde kayıklar demirde. Dolayısıyla balık fiyatları da yükseldi. Karadeniz hamsisinin fiyatı 20 liraya yükseldi. İstavrit kilosu 10 lira. 10 liraya sattığımız kolyoz bugün 20 lira oldu. Erdek civarından sardalya geldi 10 lira, gümüş 10 liraydı, bugün 15 liraya yükseldi. 20 - 25 liraya sattığımız çinekop bugün 35 liraya kadar çıktı."

Balık Fiyatları Muhabir Demirli Balık Avı Şiddetli Rüzgar 

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