'Marka Şehir Bolu ve 6. Uluslararası Köroğlu Festivali' - BOLU
"Marka Şehir Bolu ve 6. Uluslararası Köroğlu Festivali" - BOLU - Bisiklet grubunun cadde üzerinden etkinlik alanına gitmesi - Belediye Başkanının konuşması - Spor gösterileri"Marka Şehir Bolu ve 6. Uluslararası Köroğlu Festivali" - Etkinlik kapsamında düzenlenen spor yarışları başladı - Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz: - "Şu anda belediyemizin sporla ilgili birimleri 3 binin üzerinde sporcuyla buluştu. Bunu ilerleyen dönemde arttıracağız. Bolu , sporun başkenti olacak"BOLU (AA) - Bolu 'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Marka Şehir Bolu ve Uluslararası Köroğlu Festivali" kapsamında gerçekleştirilen Köroğlu Kupası Amatör Spor Müsabakaları başladı. Bolu 'da, geleneksel hale gelen festival, 14 - 16 Eylül tarihlerinde çok sayıda konuğa ev sahipliği yapacak.Oyuncu Necati Şaşmaz ve Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularının festival ateşini yakmasıyla cuma günü resmen başlayacak festival, 16 Eylül'e kadar Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerinden geniş katılımla, sportif ve sanat faaliyetleriyle devam edecek.Etkinliğin resmi açılışından önce, Köroğlu Kupası Amatör Spor Müsabakaları başladı. Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen sporcular, İzzet Baysal Caddesi üzerinden Kent Meydanı'na kadar yürüdü.Futboldan basketbola, oryantiringten tenise çok sayıda spor branşında mücadele edecek sporcular, Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra gösteri yaptı.Karate, satranç ve muay thai gösterisi yapan sporcular, daha sonra yarışmalara başladı. Köroğlu Kupası Amatör Spor Müsabakalarında yarışacak sporcular, festivalin son günü olan pazar gününe kadar çeşitli branşlarda mücadele edecek. - " Bolu 'yu spor diyarı haline dönüştürmek istiyoruz"Spor müsabakalarının açılışı kapsamında düzenlenen törende konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu 'nun çok özel bir coğrafya olduğunu belirterek, " Bolu , arazisinin yüzde 65'i ormanlarla kaplı, 200 kadar göl göleti olan, insan sağlığı açısından yaşanabilir en güzel yer ve dört mevsimin doyasıya yaşandığı dünyadaki tek yer. Onun için 'tabiatın kalbi' diyoruz ve bu şehri gelecekte dünyada yaşanabilir en iyi şehirler arasına sokabilmek ve spor diyarı haline dönüştürmek istiyoruz. Adım adım neticeye doğru gidiyoruz." dedi. Bolu 'da, etkinlik dolayısıyla Türk dünyası ile müşterek bir hareketlilik sağlayacaklarına işaret eden Yılmaz, "Köroğlu, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar anılan özel bir kahraman. Bu kahraman, Bolu ile özdeşleşmiş, Bu kahraman sayesinde şehrimizi markalaştıracağız, Türk dünyası ile de kucaklaşacağız." diye konuştu. Yılmaz, festival kapsamında gerçekleşen sportif etkinliklerin Ankara'da düzenlenen Köroğlu Kupası At Yarışları ile başladığını dile getirerek, şöyle devam etti:"Şu anda diğer sporsal faaliyetlere başlıyoruz. İnşallah cuma günü öğleden sonra da ilk açılışımızı yaparak cumartesi ve pazar günü festivalimizi bitireceğiz. Şu anda belediyemizin sporla ilgili birimleri 3 binin üzerinde sporcuyla buluştu. Bunu ilerleyen dönemde arttıracağız. Bolu sporun başkenti olacak. İnşallah bu çalışmaları birlikte başarıya ulaştıracağız."Köroğlu Kupası Amatör Spor Müsabakalarının açılış törenine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, daire amirleri ve müsabakalara katılacak spor dallarının yetkilileri de katıldı.