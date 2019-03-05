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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Mardinli çocuklar için sanat okulu açıldı

Mardinli çocuklar için sanat okulu açıldı

- - Açılıştan detaylar - Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın konuşması - ÇİÇAD Başkanı İbrahim Yalçın'ın konuşması - Ressam Berfin Uluman'ın konuşması - Şair Ahmet Selçuk İlkan'ın konuşması - Sanatçı Selami Şahin'in konuşması - Çocuklardan detaylar - Selami Şahin'in çocuklarla oynaması - Valilik desteğiyle ÇİÇAD Mardin Şubesince çocuklara hizmet verecek okulun açılışı yapıldı - Açılışa sanatçı Selami Şahin, şair Ahmet Selçuk İlkan ve ressam Berfin Uluman da katıldıMARDİN (AA) - Mardin Valiliği desteğiyle Çocuklar İçin Çal Derneği (ÇİÇAD) Mardin Şubesince çocuklara hizmet verecek olan "Sanat Okulu"nun açılışı gerçekleştirildi.
Merkez Artuklu ilçesinde Savur Kapı Mahallesi'nde Valiliğin desteğiyle sanat okuluna dönüştürülen tarihi binanın açılışı düzenlenen törenle yapıldı.Vali Mustafa Yaman, törende yaptığı konuşmada, "Çocuk gülerse şehir güler" anlayışı ile hizmet ettiklerini belirterek, Mezopotamya'nın masal şehri Mardin 'de açtıkları Sanat Okulu'nun çocuklara hizmet edeceğini söyledi.

Yaptıkları bütün etkinliklerde çocukları merkeze aldıklarını anlatan Yaman, çocuk, genç, kadın ve engelliler için farklı sosyal projeleri uyguladıklarını belirtti.
Yaman, "Genç kardeşlerimizin Mardin 'deki çocuklarımız için yaptığı bu faydalı etkinlik, sosyal proje çok önemli. Kıymetli sanatçılarımız burada. Biz de hem Valilik hem de Büyükşehir Belediyesi olarak buradaki arkadaşlarımıza destek vermeyi sürdüreceğiz." dedi.
ÇİÇAD Başkanı İbrahim Yalçın da yaklaşık 2 yıldır bu projeyi sürdürdüklerini, 55 şehirde organize olduklarını aktararak, 6 aydır dernekleşme sürecine girdiklerini bildirdi.Sürdürdükleri proje kapsamında şehir şehir, köy köy çocukların olduğu her yere gittiklerini, onlara müziği, sanatı, tiyatroyu, bilim ve teknolojiyi, aynı zamanda sevgiyi ve insanlığı götüren bir proje başlattıklarını ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:"Özellikle memleketim Mardin 'de bu oluşumu başlatmak istedim. Burada büyümedim belki ama ben buradaki topraklara aitim. Bu ülkenin bir evladıyım. Derneğimizi kurduk. Biz altyapımızda aynı zamanda müzik sınıfları açan Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu'da dezavantajlı bölgelerde müzik sınıfları açan bir oluşumuz. Türkiye'nin yaklaşık 55 şehrinde ekiplerimiz var. Her ekip koordinasyonlu şekilde genel merkeze bağlı çalışıyor ve şimdi burada Sanat Okulu restorasyonunda Valimizin çok büyük katkıları var. Kendilerine de sonsuz teşekkür ederiz."Ressam Berfin Uluman ise aldığı mesaj ile çocuklar için yapılacak çalışmadan haberdar olduğunu anlatarak, buna katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

"İşin içinde çocuklar ve sanat var. Dileğim çok güzel ressamlar çıkar." diyen Uluman, çok mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.
Şair Ahmet Selçuk İlkan da her insanın doğup büyüdüğü topraklara borçlu doğduğunu, bu nedenle mutlaka bir şeyler yapması gerektiğini dile getirdi.İlkan, "Çocuklar için özellikle açılan bu köprü, yol, hepimiz için çok duygulu bir anı yaşatıyor. Bunların çoğalması bizim için en büyük zenginlik, en büyük hazine olacak. İnsanlık doğup da yaşamak değil sadece bir beden taşımak değil. İnsansan insanın kıymetini bil sen o zaman insansın." dedi.
Sanatçı Selami Şahin de sanatın bir ülkeyi ve bir insan hayatını değiştirdiğini belirterek, "Çocuklarımız çalışsın iyi yerlere gelsinler. Burada olmaktan şeref duydum. Bundan sonra da yapacağım bir şey olursa başımla beraber. Sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.Ressam Uluman, yaptığı bir resmi açık arttırma ile satılarak gelirinin çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için bağışladı.Açılışa Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar da katıldı.

Sosyal Proje Restorasyon Tarihi Bina Teknoloji Açık Arttırma 

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